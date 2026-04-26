20 минут на поле. Известна оценка Малиновского за матч с Комо

В воскресенье, 26 апреля, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась победой гостевой команды со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле только на 70-й минуте.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 6.0 баллов из 10 возможных, что стало второй худшей оценкой в составе «Дженоа».

Оценки игроков за матч Дженоа – Комо: