Украина. Первая лига26 апреля 2026, 16:41
ВИДЕО. Встречайте ЛНЗоника: ЛНЗ представил собственного маскота
Черкасский клуб креативно подошел к выбору одного из символов клуба
Черкасский ЛНЗ официально представил своего нового талисмана.
Новый символ клуба получил имя «ЛНЗоник». Его дизайн и прозвище вдохновлены «Ежиком Соником» — главным героем одноименного американо-японского приключенческого фильма, снятого по мотивам франшизы видеоигр.
Для презентации талисмана пресс-служба черкасского клуба подготовила оригинальное видео.
