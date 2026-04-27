Реал получит суперусиление летом. Решение принято

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас продолжит карьеру в «Реале». Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд уведомил итальянский клуб о том, что активирует опцию выкупа в контракте футболиста, сумма которой составляет 9 миллионов евро. Она доступна исключительно для «сливочных» и была прописана в 2023 после трансфера Паса в «Комо».

В текущем сезоне на счету аргентинца 38 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 13 голами и восьмью ассистами.

