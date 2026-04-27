27 апреля 2026, 08:06
Реал узнал ужасные новости накануне Эль-Классико. Это касается Мбаппе

Французский форварда выбыл до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, как ожидается, пропустит остаток сезона. Об этом сообщает Хосеп Педроль.

По информации источника, повреждение, полученное в ничейном поединке чемпионата Испании с «Бетисом», не позволит ему выйти на поле в оставшихся матчах Ла Лиги.

Он пропустит Эль-Классико, которое состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил официальное предложение о трансфере Лунина.

Даниил Кирияка Источник: El Chiringuito
