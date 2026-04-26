Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина

Мадридский «Реал» получил официальное предложение о трансфере украинского вратаря Андрея Лунина.

Как сообщается, «Интер» готов заплатить за 27-летнего вратаря около 20 миллионов евро. Итальянский клуб рассматривает украинца как вариант для усиления вратарской позиции и видит в нем потенциального основного игрока.

В «Реале» сейчас внимательно изучают предложение. Несмотря на то, что Лунин не является бесспорным первым номером, в клубе высоко оценивают его надежность и вклад в матчах, когда он получает шанс.

В то же время финансовая составляющая сделки выглядит привлекательной, что ставит руководство «сливочных» перед непростым выбором – сохранить глубину состава или согласиться на выгодную продажу.

Сам Лунин также оказался перед важным решением: в Мадриде он конкурирует за место в основе, тогда как переход в «Интер» может гарантировать ему стабильную игровую практику и ключевую роль в новом проекте.