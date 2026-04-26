Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Испания
26 апреля 2026, 22:22
1

Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина

«Интер» планирует приобрести игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» получил официальное предложение о трансфере украинского вратаря Андрея Лунина.

Как сообщается, «Интер» готов заплатить за 27-летнего вратаря около 20 миллионов евро. Итальянский клуб рассматривает украинца как вариант для усиления вратарской позиции и видит в нем потенциального основного игрока.

В «Реале» сейчас внимательно изучают предложение. Несмотря на то, что Лунин не является бесспорным первым номером, в клубе высоко оценивают его надежность и вклад в матчах, когда он получает шанс.

В то же время финансовая составляющая сделки выглядит привлекательной, что ставит руководство «сливочных» перед непростым выбором – сохранить глубину состава или согласиться на выгодную продажу.

Сам Лунин также оказался перед важным решением: в Мадриде он конкурирует за место в основе, тогда как переход в «Интер» может гарантировать ему стабильную игровую практику и ключевую роль в новом проекте.

По теме:
Будущий новичок Реала плохо видел на один глаз после матча Серии А
Киву боялся провала Интера даже после 2:0 против Торино
Торино – Интер – 2:2. Упущенная победа лидера со счета 2:0. Видео голов
Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Реал Мадрид Интер Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(69)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
або Інтер ще не говорив ні з Луніним ні з його агентом,
або чиста брехня. ))
або чиста брехня. ))
Ответить
0
Навіщо? Навіщо це бревно Інтеру!????
Ответить
-5
Популярные новости
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем