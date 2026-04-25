Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал

Мадридский «Реал» в скором времени может возглавить прославленный тренер Юрген Клопп.

Как отмечает источник, среди игроков, которые покинут клуб, называют полузащитника Браима Диаса и украинского вратаря Андрея Лунина. Оба футболиста не полностью соответствуют требованиям потенциального нового тренерского штаба немецкого специалиста.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 11 матчей на клубном уровне и пропустил 21 гол.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после ничьей против «Бетиса» (1:1) в матче 33-го тура испанской Ла Лиги.