  4. Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
25 апреля 2026, 22:56
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал

Вратарь покинет клуб, если Юрген возглавит мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в скором времени может возглавить прославленный тренер Юрген Клопп.

Как отмечает источник, среди игроков, которые покинут клуб, называют полузащитника Браима Диаса и украинского вратаря Андрея Лунина. Оба футболиста не полностью соответствуют требованиям потенциального нового тренерского штаба немецкого специалиста.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 11 матчей на клубном уровне и пропустил 21 гол.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями после ничьей против «Бетиса» (1:1) в матче 33-го тура испанской Ла Лиги.

По теме:
ПРЕСТИАННИ: «Не восхищаюсь Винисиусом и Мбаппе как игроками. Только Месси»
Валенсия – Жирона – 2:1. Поражение каталонцев. Видео голов, обзор матча
Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии
чемпионат Испании по футболу Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Браим Диас
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25 апреля 2026, 07:24 15
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны

«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера

Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Футбол | 25 апреля 2026, 17:57 27
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили

Украинец оставил заметный след в матче против «Осера».

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Хоккей | 25.04.2026, 08:59
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Футбол | 25.04.2026, 22:01
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:47
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 31
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 10
Бокс
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
23.04.2026, 20:27 2
Бокс
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 60
Футбол
