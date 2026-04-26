26 апреля состоится поединок между ЛНЗ (Черкассы) и «Металлистом 1925» (Харьков) в 25-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч чемпионата Украины пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена».

Главным арбитром назначен Максим Козыряцкий, начало матча – в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает второе место (51 очко), «Металлист 1925» – четвертое (44 очка).

Последняя встреча команд, которая состоялась 25 октября 2025 года, завершилась минимальной победой ЛНЗ со счетом 1:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

