Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Досадная потеря очков. Сами виноваты»
Первая лига
Металлист
25.04.2026 15:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 11:08 | Обновлено 26 апреля 2026, 11:11
Андрей АНИЩЕНКО: «Досадная потеря очков. Сами виноваты»

Наставник «Металлиста» подвел итог матча с ФК «Феникс-Мариуполь»

ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 25-го тура Первой лиги «Металлист» упустил победу над ФК «Феникс-Мариуполь», пропустив в компенсированное время. Результат поединка прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Досадная потеря зачетных баллов. Сами виноваты, потому что игра длится не 80, не 85 и даже не 90 минут.

Нужно до самого финального свистка иметь полную степень концентрации, в полную силу противостоять даже простому давлению, на которое пошел соперник, потому что ему уже терять ничего не было.

Но еще раз говорю – сами виноваты. Такие моменты, которые мы, к сожалению, не используем... Раньше где-то удавалось удержать преимущество, сегодня – не смогли», – сказал Андрей Анищенко.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Грицак (Феникс-Мариуполь).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Феникс-Мариуполь Андрей Анищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це вже не перша така гра, але висновків ніхто не робить. Одні і ті ж граблі. 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем