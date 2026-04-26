Андрей АНИЩЕНКО: «Досадная потеря очков. Сами виноваты»
Наставник «Металлиста» подвел итог матча с ФК «Феникс-Мариуполь»
В матче 25-го тура Первой лиги «Металлист» упустил победу над ФК «Феникс-Мариуполь», пропустив в компенсированное время. Результат поединка прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.
«Досадная потеря зачетных баллов. Сами виноваты, потому что игра длится не 80, не 85 и даже не 90 минут.
Нужно до самого финального свистка иметь полную степень концентрации, в полную силу противостоять даже простому давлению, на которое пошел соперник, потому что ему уже терять ничего не было.
Но еще раз говорю – сами виноваты. Такие моменты, которые мы, к сожалению, не используем... Раньше где-то удавалось удержать преимущество, сегодня – не смогли», – сказал Андрей Анищенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич
Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин