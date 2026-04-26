Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1. Забили на 90+2-й. Видео голов и обзор
«Феникс-Мариуполь» спасся от поражения в компенсированное время
В субботу, 25 апреля, в матче 25-го тура Первой лиги встретились «Металлист» и ФК «Феникс-Мариуполь». Выявить сильнейшего соперники не смогли, сыграв вничью.
«Металлист» вышел вперед в середине второго тайма. На 62-й минуте Даниил Приходько, воспользовавшись ошибкой защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.
Однако удержать победный счет хозяева поля не смогли. «Феникс-Мариуполь» пошел на финальный штурм и добился успеха. На второй компенсированной минуте Назар Грицак спас свою команду от поражения.
Первая лига. 25-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 25 апреля
«Металлист» (Харьков) – «Феникс-Мариуполь» – 1:1
Голы: Приходько, 63 – Грицак, 90+2
Видео голов и обзор матча (ожидается)
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не пригодились в Лондоне, но могут выстрелить на главном футбольном турнире
Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду