Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1. Забили на 90+2-й. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлист
25.04.2026 15:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
26 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 26 апреля 2026, 00:15
6
0

Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1. Забили на 90+2-й. Видео голов и обзор

«Феникс-Мариуполь» спасся от поражения в компенсированное время

В субботу, 25 апреля, в матче 25-го тура Первой лиги встретились «Металлист» и ФК «Феникс-Мариуполь». Выявить сильнейшего соперники не смогли, сыграв вничью.

«Металлист» вышел вперед в середине второго тайма. На 62-й минуте Даниил Приходько, воспользовавшись ошибкой защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

Однако удержать победный счет хозяева поля не смогли. «Феникс-Мариуполь» пошел на финальный штурм и добился успеха. На второй компенсированной минуте Назар Грицак спас свою команду от поражения.

Первая лига. 25-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 25 апреля

«Металлист» (Харьков) – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Приходько, 63 – Грицак, 90+2

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Грицак (Феникс-Мариуполь).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Даниил Приходько Назар Грицак Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем