Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спаслись от поражения. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Металлистом
Первая лига
Металлист
25.04.2026 15:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
25 апреля 2026, 17:19 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:30
Спаслись от поражения. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Металлистом

Поединок «Металлист» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:1

В субботу, 25 апреля, в Ужгороде состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Металлист» и ФК «Феникс-Мариуполь» разделили очки.

В турнирной таблице между командами было всего два очка. И победа в очном противостоянии была очень важна.

«Металлист» открыл счет на 62-й минуте. Даниил Приходько, воспользовавшись ошибкой защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

Но удержать победный счет хозяева поля не смогли. «Феникс-Мариуполь» пошел на финальный штурм и добился успеха. На второй компенсированной минуте Назар Грицак спас свою команду от поражения.

Первая лига. 25-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 25 апреля

«Металлист» (Харьков) – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Приходько, 63 – Грицак, 90+2

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Грицак (Феникс-Мариуполь).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Феникс-Мариуполь Даниил Приходько Назар Грицак
Сергей Турчак
