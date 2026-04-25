Спаслись от поражения. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Металлистом

В субботу, 25 апреля, в Ужгороде состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Металлист» и ФК «Феникс-Мариуполь» разделили очки.

В турнирной таблице между командами было всего два очка. И победа в очном противостоянии была очень важна.

«Металлист» открыл счет на 62-й минуте. Даниил Приходько, воспользовавшись ошибкой защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

Но удержать победный счет хозяева поля не смогли. «Феникс-Мариуполь» пошел на финальный штурм и добился успеха. На второй компенсированной минуте Назар Грицак спас свою команду от поражения.

Первая лига. 25-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 25 апреля

«Металлист» (Харьков) – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Приходько, 63 – Грицак, 90+2

