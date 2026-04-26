Лидер сборной Украины объяснил проблемы Забарного в ПСЖ: «Он – сильный»

Лидер национальной сборной Украины Руслан Малиновский оценил выступления Ильи Забарного за ПСЖ. Руслан дал совет молодому футболисту.

«Франция – это непростой чемпионат. У меня тоже был период в Марселе, поэтому я Илью очень понимаю. Ты играешь, скажем, с Осером или Анже – они могут до этого сыграть 2-3 плохие игры, потом выходят на Марсель и ПСЖ – для них это игра их жизни. Они желают показать себя, бегают еще больше.

Футбол немного отличается, нужно также время, это нормальный процесс. Илья – очень сильный футболист.

По футбольному интеллекту он очень силен, у него еще лимит, чтобы расти, очень большой. Кто-то ожидал, что он сразу же будет все игры по 90 минут играть, но в футболе бывает по-разному. Но у него еще все впереди», – сказал Малиновский.

