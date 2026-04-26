Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Украины объяснил проблемы Забарного в ПСЖ: «Он – сильный»
Франция
26 апреля 2026, 10:11 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:45
595
0

Лидер сборной Украины объяснил проблемы Забарного в ПСЖ: «Он – сильный»

Руслан Малиновский поддержал украинского защитника

26 апреля 2026, 10:11 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:45
595
0
Лидер сборной Украины объяснил проблемы Забарного в ПСЖ: «Он – сильный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лидер национальной сборной Украины Руслан Малиновский оценил выступления Ильи Забарного за ПСЖ. Руслан дал совет молодому футболисту.

«Франция – это непростой чемпионат. У меня тоже был период в Марселе, поэтому я Илью очень понимаю. Ты играешь, скажем, с Осером или Анже – они могут до этого сыграть 2-3 плохие игры, потом выходят на Марсель и ПСЖ – для них это игра их жизни. Они желают показать себя, бегают еще больше.

Футбол немного отличается, нужно также время, это нормальный процесс. Илья – очень сильный футболист.

По футбольному интеллекту он очень силен, у него еще лимит, чтобы расти, очень большой. Кто-то ожидал, что он сразу же будет все игры по 90 минут играть, но в футболе бывает по-разному. Но у него еще все впереди», – сказал Малиновский.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем