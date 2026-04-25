ПРЕСТИАННИ: «Не восхищаюсь Винисиусом и Мбаппе как игроками. Только Месси»

Джанлука Престианни рассказал о некрасивом поведении на поле звезд «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Бенфики» Джанлука Престианни получил шесть матчей дисквалификации за гомофобные высказывания в адрес звезды «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов.

В субботу аргентинец еще раз вспомнил о том конфликте: «Винисиус Жуниор говорил мне: «Давай, поиграй со мной один на один, трус», «Твоя мать – шлюха». Но я ничего не отвечал. Слышал ли я, как Мбаппе обвинял меня в расизме? Да. Но называть кого-то расистом, когда он им никогда не был, – это неправильно. А как только начался матч, Винисиус и Мбаппе вроде как оскорбляли меня. Они оба обращались ко мне, но я ничего не отвечал. Восхищался ли я ими как игроками? Нет. Я ими не восхищаюсь. Я восхищаюсь Месси».

Изначально футболиста «Бенфики» пытались уличить в расизме. В итоге половина срока дисквалификации – условная.

Руслан Полищук Источник: Footmercato
Нитік Джуніор дограється, що йому свистітимуть навіть свої.
А Мбаппе хай не ведеться на цього нитіка, до добра це не доведе 
