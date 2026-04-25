Игнорирование Судакова. Назван состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью определился со стартовым составом на матч 31-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».

Поединок состоится в Лиссабоне на арене «Эштадиу да Луж». Начало – в 20:00.

Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Другой украинец Георгий Судаков вновь был проигнорирован тренером – он начнет матч на скамейке запасных.

