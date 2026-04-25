Второй сеяный переиграл аргентинца в 1/32 финала на Мастерсе в Мадриде

Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде.

Зверев переиграл аргентинца Мариано Навоне (ATP 45) в трех сетах за 1 час и 44 минуты – 6:1, 3:6, 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/16 финала Зверев сыграет с французом Теренсом Атманом.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

