ATP25 апреля 2026, 18:56 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:02
Второй сеяный переиграл аргентинца в 1/32 финала на Мастерсе в Мадриде
Александр Зверев одолел Мариано Навоне в трех сетах
Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде.
Зверев переиграл аргентинца Мариано Навоне (ATP 45) в трех сетах за 1 час и 44 минуты – 6:1, 3:6, 6:3.
Это была первая очная встреча игроков.
В 1/16 финала Зверев сыграет с французом Теренсом Атманом.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Мариано Навоне – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:3, 3:6
