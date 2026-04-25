Рух – Карпаты – 0:3. Разгром от зелено-белых. Видео голов, обзор матча УПЛ

В рамках чемпионата Украины состоялось львовское дерби – Рух сыграл против Карпат.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Карпат.

В турнирной таблице Карпаты идут на 8-й позиции с 36 очками, а Рух набрал 20 пунктов и находится на 14-м месте в зоне переходных матчей.

Чемпионат Украины. 25-й тур

Рух – Карпаты 0:3

Голы: Костенко, 31, Чачуа, 44, Педросо, 55