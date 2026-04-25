В субботу, 25 апреля, «Рух» на «Арене Львов» сыграет матч 25-го тура УПЛ против «Карпат». Начало матча в 18:00.

«Рух» подходит к матчу в крайне тяжелом состоянии: после зимнего перерыва команда провела восемь игр в УПЛ и набрала лишь одно очко, потерпев семь поражений. При этом в шести из этих матчей львовяне даже не сумели отличиться, что ярко отражает кризис как в атаке, так и в обороне.

На фоне таких результатов «Карпаты» выглядят очевидным фаворитом. После неубедительного старта весенней части сезона команда заметно прибавила: в последних шести матчах «зелено-белые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Более того, «Карпаты» сохраняют свои ворота «сухими» на протяжении пяти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Рух» – «Карпаты»

