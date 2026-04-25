Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
25.04.2026 18:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 00:10 | Обновлено 25 апреля 2026, 00:11
Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

25 апреля 2026, 00:10 | Обновлено 25 апреля 2026, 00:11
Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 25 апреля, «Рух» на «Арене Львов» сыграет матч 25-го тура УПЛ против «Карпат». Начало матча в 18:00.

«Рух» подходит к матчу в крайне тяжелом состоянии: после зимнего перерыва команда провела восемь игр в УПЛ и набрала лишь одно очко, потерпев семь поражений. При этом в шести из этих матчей львовяне даже не сумели отличиться, что ярко отражает кризис как в атаке, так и в обороне.

На фоне таких результатов «Карпаты» выглядят очевидным фаворитом. После неубедительного старта весенней части сезона команда заметно прибавила: в последних шести матчах «зелено-белые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Более того, «Карпаты» сохраняют свои ворота «сухими» на протяжении пяти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.63 для «Руха» и 1.63 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
25 апреля 2026 -
18:00
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эксперт спрогнозировал, какой еще клуб выйдет в УПЛ вместе с Буковиной
КОСТЫШИН: «Я очень хочу похвалить свою команду»
Притула прокомментировал слухи об исчезновении Руха
Рух Львов Карпаты Львов Рух - Карпаты текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Самая сексуальная журналистка Италии» снова поразила фанатов
Футбол | 25 апреля 2026, 00:05 0
ФОТО. «Самая сексуальная журналистка Италии» снова поразила фанатов
ФОТО. «Самая сексуальная журналистка Италии» снова поразила фанатов

Новый эффектный выход Элеоноры Инкардоны

Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24 апреля 2026, 11:18 54
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку

Банк Рината Ахметова может купить стадион и базу в Днепре

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Футбол | 24.04.2026, 19:38
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 10
Футбол
