Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 15:04
Новое дерби на «Арене Львов»

В субботу, 25 апреля, «Рух» на «Арене Львов» сыграет матч 25-го тура УПЛ против «Карпат». Раньше соперники встречались в чемпионатах три раза и руховцы еще не побеждали карпатовцев.

В предыдущем туре «Рух» в гостях встречался с «Кривбассом» и уступил со счетом 0:3. После игры главный тренер «желто-черных» Иван Федык отметил: «Большую роль сыграл первый пропущенный гол, после которого первоначальный план на игру перестал работать и пришлось его менять. Ребята набираются опыта, это все, что можно сказать об этой игре».

Подопечные Ивана Федыка находятся на 14-м месте – в зоне переходных игр с командами Первой лиги. Безвыигрышная серия «Руха» продолжается в чемпионате 8 игр: ничья и семь поражений. «Желто-черные» при Иване Федыке могут одержать 20-ю победу во всех турнирах.

С начала чемпионата за «Рух» выступало больше всего среди всех клубов игроков – уже 40 футболистов, из которых 12 дебютировало в УПЛ. Во львовском дерби не сможет выйти на поле руховец Бекназ Алмазбеков, получивший красную карточку в прошлом туре.

«Карпаты» в прошлом туре в гостях поделили очки с «Эпицентром» (0:0) и занимают 8-е место. После игры испанский главный тренер «львов» Франсиско Фернандес заметил: «Мы не счастливы после сегодняшнего матча, ведь приехали сюда одерживать победу. Тем не менее, мы понимали, что соперник будет навязывать нам свою игру. Мне не понравилось, как мы в начале поединка вошли в игру».

Беспроигрышная серия «зелено-белых» продолжается в УПЛ 6 игр: четыре победы и две ничьи. При этом ворота «Карпат», защищаемые Назаром Домчаком, сохраняются «сухими» на протяжении рекордных для клуба 475-ти минут. «Карпаты» могут одержать 10-ю победу в статусе гостей в УПЛ. Подопечные Франсиско Фернандеса могут провести 10-й гостевой безголевой матч в чемпионатах.

В текущем чемпионате за оба клуба выступало 8 игроков, в том числе 6 действующих футболистов «Карпат» – Илья Квасница, Эдсон, Марко Сапуа, Ростислав Лях, Бабукар Фаал, Виталий Холод, и два – из «Руха»: Игор Невес и Николай Киричок.

Ранее в УПЛ было три встречи соперников, и руховцы еще не побеждали карпатовцев – ничья и два поражения. Предыдущая игра чемпионата на «Арене Львов» состоялась 21 октября 2024 года и тогда «Рух» уступил со счетом 0:1. В составе номинальных гостей победный гол в конце первого тайма забил бразилец Жан Педросо.

Арбитром матча назначен Олег Когут (Тернополь), для которого это будет 15-й матч в УПЛ. «Рух» при этом арбитре провел 3 игры: две победы и поражение. «Карпаты» при Когуте провели два матча и еще не побеждали – ничья и поражение.

Безвыигрышная серия «Руха» продолжается в чемпионате 8 игр. Беспроигрышная серия «Карпат» длится в УПЛ 6 игр. Прогнозируем победу номинальных гостей.

«Рух»: Герета, Роман, Товарницкий, Слюсар. Китела, Бойко, Притула, Ясинский, Клайвер, Диалло, Таллес.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Алькайн, Фаал.

