Яремчук догнал Цыганкова по количеству голов в 2026 году в топ-10 лигах

Роман Яремчук после дубля в ворота Осера в 31 туре Лиги 1 имеет 3 гола в чемпионате Франции.

Столько же голов в 2026 году забил Виктор Цыганков в составе Жироны в Ла Лиге.

Только 3 украинца забивали в текущем календарном году в топ-10 европейских чемпионатах большее количество голов: Владислав Ванат (6 за Жирону в Ла Лиге), Артем Степанов (4 за Утрехт в Эредивизе) и Руслан Малиновский (4 за Дженоа в Серии А)

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году