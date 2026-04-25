Франция25 апреля 2026, 18:08 |
Яремчук догнал Цыганкова по количеству голов в 2026 году в топ-10 лигах
Вспомним всех украинских футболистов, которые убивали в 2026 году в сильнейших чемпионатах
Роман Яремчук после дубля в ворота Осера в 31 туре Лиги 1 имеет 3 гола в чемпионате Франции.
Столько же голов в 2026 году забил Виктор Цыганков в составе Жироны в Ла Лиге.
Только 3 украинца забивали в текущем календарном году в топ-10 европейских чемпионатах большее количество голов: Владислав Ванат (6 за Жирону в Ла Лиге), Артем Степанов (4 за Утрехт в Эредивизе) и Руслан Малиновский (4 за Дженоа в Серии А)
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
- 6 – Владислав Ванат (Жирона)
- 4 – Артем Степанов (Утрехт)
- 4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 3 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 3 – Роман Яремчук (Лион)
- 1 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
