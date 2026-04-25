Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
25 апреля 2026, 18:08 |
Яремчук догнал Цыганкова по количеству голов в 2026 году в топ-10 лигах

Вспомним всех украинских футболистов, которые убивали в 2026 году в сильнейших чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Яремчук после дубля в ворота Осера в 31 туре Лиги 1 имеет 3 гола в чемпионате Франции.

Столько же голов в 2026 году забил Виктор Цыганков в составе Жироны в Ла Лиге.

Только 3 украинца забивали в текущем календарном году в топ-10 европейских чемпионатах большее количество голов: Владислав Ванат (6 за Жирону в Ла Лиге), Артем Степанов (4 за Утрехт в Эредивизе) и Руслан Малиновский (4 за Дженоа в Серии А)

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 6 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 4 – Артем Степанов (Утрехт)
  • 4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 3 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 3 – Роман Яремчук (Лион)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу статистика Лион Владислав Ванат Артем Степанов Руслан Малиновский Роман Яремчук Виктор Цыганков Артем Довбик Егор Ярмолюк Александр Зубков
Сергей Турчак
