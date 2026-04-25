Франция25 апреля 2026, 17:35 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:44
ВИДЕО. Яремчук впервые оформил дубль за Лион
Роман положил второй мяч в ворота «Осера»
Украинский форвард Роман Яремчук впервые забил два мяча за «Лион» в одном матче.
Роман оформил дубль в ворота «Осера» в домашнем матче 31-го тура французской Лиги 1.
Первый мяч украинец забил на 19-й минуте, тогда как второй гол Яремчука пришелся на второй тайм — 71-я минута.
После второго гола от Романа хозяева оторвались от соперника – 3:1.
Благодаря этому поединку Яремчук улучшил свою статистику выступлений за «Лион»: 11 матчей, четыре гола и одна результативная передача.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2026, 16:03 0
Игроку предложат долю в клубе
Футбол | 25 апреля 2026, 16:00 4
Новое дерби на «Арене Львов»
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Хоккей | 24.04.2026, 19:18
Комментарии 0
Популярные новости
23.04.2026, 23:27
Бокс
24.04.2026, 10:12 15
24.04.2026, 06:57 9
25.04.2026, 07:47 57
24.04.2026, 18:05 28
24.04.2026, 09:32 64
23.04.2026, 22:07