Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Яремчук впервые оформил дубль за Лион
25 апреля 2026, 17:35 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:44
ВИДЕО. Яремчук впервые оформил дубль за Лион

Роман положил второй мяч в ворота «Осера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук впервые забил два мяча за «Лион» в одном матче.

Роман оформил дубль в ворота «Осера» в домашнем матче 31-го тура французской Лиги 1.

Первый мяч украинец забил на 19-й минуте, тогда как второй гол Яремчука пришелся на второй тайм — 71-я минута.

После второго гола от Романа хозяева оторвались от соперника – 3:1.

Благодаря этому поединку Яремчук улучшил свою статистику выступлений за «Лион»: 11 матчей, четыре гола и одна результативная передача.

