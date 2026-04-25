ВИДЕО. Яремчук впервые оформил дубль за Лион

Украинский форвард Роман Яремчук впервые забил два мяча за «Лион» в одном матче.

Роман оформил дубль в ворота «Осера» в домашнем матче 31-го тура французской Лиги 1.

Первый мяч украинец забил на 19-й минуте, тогда как второй гол Яремчука пришелся на второй тайм — 71-я минута.

После второго гола от Романа хозяева оторвались от соперника – 3:1.

Благодаря этому поединку Яремчук улучшил свою статистику выступлений за «Лион»: 11 матчей, четыре гола и одна результативная передача.

