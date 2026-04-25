Испания25 апреля 2026, 17:42
Предложение сделано. Реал может перехватить суперзвезду у Барселоны
Бернарду Силва может оказаться в мадридском гранде
Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва моет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.
По информации источника, агент 30-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил испанскому гранду подписать своего клиента уже летом в качестве свободного агента. Ранее ряд английских и испанских СМИ связывал Бернарду с «Барселоной».
В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых усел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2026, 19:38 19
Соперником украинской команды может стать Польша
Футбол | 25 апреля 2026, 07:24 15
«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера
Футбол | 25.04.2026, 15:52
Футбол | 25.04.2026, 09:13
Футбол | 25.04.2026, 08:47
