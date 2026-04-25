Предложение сделано. Реал может перехватить суперзвезду у Барселоны

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва моет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил испанскому гранду подписать своего клиента уже летом в качестве свободного агента. Ранее ряд английских и испанских СМИ связывал Бернарду с «Барселоной».

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых усел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

