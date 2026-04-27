  4. Барселона близка к первому летнему трансферу. Талант уже дал согласие
27 апреля 2026, 22:38 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:40
Переход Джесси Бисиву из «Брюгге» почти оформлен

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Бисиву

«Барселона» начала процесс трансфера молодого бельгийского таланта Джесси Бисиву, контракт которого принадлежит «Брюгге».

Молодой футболист дал согласие на переезд в Испанию, ему был предложен контракт до 2027 года.

Переговоры между сторонами уже состоялись. В ближайшее время будет объявлен результат общения.

В этом сезоне Бисиву выступал сразу за две команды: «Брюгге U-23» во второй лиге Бельгии и «Брюгге U-19» – в юношеской Лиге чемпионов.

Если за «Брюгге U-23» вингер провел 15 матчей и не отметился голами или ассистами, то в юношеской Лиге чемпионов футболист оформил три гола и один ассист в восьми матчах.

Джесси стал частью выхода «Брюгге U-19» в финал юношеской ЛЧ, где бельгийский клуб в серии пенальти уступил «Реалу» (0:0, 3:5 по пенальти).

Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
