Барселона близка к первому летнему трансферу. Талант уже дал согласие

«Барселона» начала процесс трансфера молодого бельгийского таланта Джесси Бисиву, контракт которого принадлежит «Брюгге».

Молодой футболист дал согласие на переезд в Испанию, ему был предложен контракт до 2027 года.

Переговоры между сторонами уже состоялись. В ближайшее время будет объявлен результат общения.

В этом сезоне Бисиву выступал сразу за две команды: «Брюгге U-23» во второй лиге Бельгии и «Брюгге U-19» – в юношеской Лиге чемпионов.

Если за «Брюгге U-23» вингер провел 15 матчей и не отметился голами или ассистами, то в юношеской Лиге чемпионов футболист оформил три гола и один ассист в восьми матчах.

Джесси стал частью выхода «Брюгге U-19» в финал юношеской ЛЧ, где бельгийский клуб в серии пенальти уступил «Реалу» (0:0, 3:5 по пенальти).