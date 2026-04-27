Барселона близка к первому летнему трансферу. Талант уже дал согласие
Переход Джесси Бисиву из «Брюгге» почти оформлен
«Барселона» начала процесс трансфера молодого бельгийского таланта Джесси Бисиву, контракт которого принадлежит «Брюгге».
Молодой футболист дал согласие на переезд в Испанию, ему был предложен контракт до 2027 года.
Переговоры между сторонами уже состоялись. В ближайшее время будет объявлен результат общения.
В этом сезоне Бисиву выступал сразу за две команды: «Брюгге U-23» во второй лиге Бельгии и «Брюгге U-19» – в юношеской Лиге чемпионов.
Если за «Брюгге U-23» вингер провел 15 матчей и не отметился голами или ассистами, то в юношеской Лиге чемпионов футболист оформил три гола и один ассист в восьми матчах.
Джесси стал частью выхода «Брюгге U-19» в финал юношеской ЛЧ, где бельгийский клуб в серии пенальти уступил «Реалу» (0:0, 3:5 по пенальти).
🚨⏳ FC Barcelona are working on a transfer for Jesse Bisiwu.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 25, 2026
The 18 y/o talented left winger from Club Brugge is open to the move. Contract until 2027.
Negotiations have already taken place. After @MatteMoretto, confirmed. @SkySportDE 🇧🇪🇬🇭 pic.twitter.com/opEwNirgbM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
