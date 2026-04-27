27 апреля 2026, 21:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:28
Турецкий клуб вышел на контакт с Левандовски. Предлагают высокую зарплату

«Фенербахче» попытается переманить форварда к себе

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Турецкий гранд «Фенербахче» вошёл в список претендентов на звездного форварда «Барселоны» – Роберта Левандовски.

По информации турецкого источника, «желтые канарейки» начали переговоры с агентом Роберта для согласования условий сотрудничества.

«Фенербахче» намерен предложить поляку контракт на два года с высокой зарплатой.

Левандовски принял решение не продлевать контракт с «Барселоной» и покинуть каталонский клуб по завершении сезона 2025/26.

Несколько клубов уже выстроились в очередь за польским форвардом, однако Роберт пока не определился со своим будущим.

В этом сезоне Роберт отыграл 41 поединок, в котором забил 17 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Андрей Витренко Источник: Fanatik
