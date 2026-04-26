Принято решение о будущем Левандовски в Барселоне

Польский нападающий Роберт Левандовски покинет каталонскую «Барселону» по окончании текущего сезона, сообщает известный журналист Гильем Балаге.

Уход 37-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, поскольку его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

В сезоне 2025/26 Роберт Левандовски провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Робертом Левандовски интересуются «Милан» и «Ювентус».