  4. Итальянский гранд проведет переговоры по переходу Левандовски
24 апреля 2026, 21:28
Итальянский гранд проведет переговоры по переходу Левандовски

Роберт Левандовски может переехать в Серию А

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

По окончанию текущего сезона форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может стать свободным агентом. Даже в 37 лет поляк приносит много пользы испанской команде, поэтому неудивительно, что интерес к нему проявляют другие топ-клубы.

«Милан» и «Ювентус» присматриваются к польскому нападающему, но главным препятствием может стать зарплата футболиста. Туринцы в ближайшие дни встретятся с агентами Левандовски для обсуждения условий потенциального трансфера. «Ювентус» готов предложить контракт на один сезон с зарплатой в 6 млн евро.

В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 40 официальных матчах за «Барселону».

Роберт Левандовски Барселона Милан Ювентус чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Николо Скира
