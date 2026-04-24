Итальянский гранд проведет переговоры по переходу Левандовски
Роберт Левандовски может переехать в Серию А
По окончанию текущего сезона форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может стать свободным агентом. Даже в 37 лет поляк приносит много пользы испанской команде, поэтому неудивительно, что интерес к нему проявляют другие топ-клубы.
«Милан» и «Ювентус» присматриваются к польскому нападающему, но главным препятствием может стать зарплата футболиста. Туринцы в ближайшие дни встретятся с агентами Левандовски для обсуждения условий потенциального трансфера. «Ювентус» готов предложить контракт на один сезон с зарплатой в 6 млн евро.
В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 40 официальных матчах за «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
