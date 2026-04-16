Барселона ошарашила звездного форварда условиями нового контракта
Роберт Левандовски не готов к радикальному уменьшению зарплаты
В конце текущего сезона форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может стать свободным агентом. 37-летний поляк может завершить каталонский этап карьеры, в то же время у клуба есть опция продления соглашения.
Сообщается о желании «Барселоны» сохранить звездного футболиста, но с приличным понижением размера заработной платы. Известна и реакция Левандовски: он не убежден в необходимости оставаться на «Камп Ноу» на новых условиях. По действующему контракту футболист получает 26-33 млн евро в год.
В 40 матчах сезона нападающий забил 17 мячей. «Барселона» имеет все шансы выиграть чемпионат Испании, но в среду вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив «Атлетико».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналистка Рита Педросо – о ситуации с украинским хавбеком
Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря