Барселона ошарашила звездного форварда условиями нового контракта

В конце текущего сезона форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может стать свободным агентом. 37-летний поляк может завершить каталонский этап карьеры, в то же время у клуба есть опция продления соглашения.

Сообщается о желании «Барселоны» сохранить звездного футболиста, но с приличным понижением размера заработной платы. Известна и реакция Левандовски: он не убежден в необходимости оставаться на «Камп Ноу» на новых условиях. По действующему контракту футболист получает 26-33 млн евро в год.

В 40 матчах сезона нападающий забил 17 мячей. «Барселона» имеет все шансы выиграть чемпионат Испании, но в среду вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив «Атлетико».