  4. Барселона ошарашила звездного форварда условиями нового контракта
16 апреля 2026, 21:23
Барселона ошарашила звездного форварда условиями нового контракта

Роберт Левандовски не готов к радикальному уменьшению зарплаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В конце текущего сезона форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может стать свободным агентом. 37-летний поляк может завершить каталонский этап карьеры, в то же время у клуба есть опция продления соглашения.

Сообщается о желании «Барселоны» сохранить звездного футболиста, но с приличным понижением размера заработной платы. Известна и реакция Левандовски: он не убежден в необходимости оставаться на «Камп Ноу» на новых условиях. По действующему контракту футболист получает 26-33 млн евро в год.

В 40 матчах сезона нападающий забил 17 мячей. «Барселона» имеет все шансы выиграть чемпионат Испании, но в среду вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив «Атлетико».

По теме:
ДЮГАРРИ: «Маленький Ямаль во вчерашнем матче показал раздутое эго»
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Лунина от Баварии
Это уже истерика. Барселона заваливает УЕФА жалобами на судейство
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике
Футбол | 16 апреля 2026, 18:22 6
В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике
В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике

Журналистка Рита Педросо – о ситуации с украинским хавбеком

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 09:23 28
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря

«Несправедливо». Топ-форвард Ливерпуля впал в отчаяние из-за тяжелой травмы
Футбол | 16.04.2026, 21:27
«Несправедливо». Топ-форвард Ливерпуля впал в отчаяние из-за тяжелой травмы
«Несправедливо». Топ-форвард Ливерпуля впал в отчаяние из-за тяжелой травмы
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Бокс | 16.04.2026, 00:12
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16.04.2026, 08:02
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Популярные новости
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 13
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 22
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
