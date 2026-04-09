  4. Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше
Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше

Роберт Левандовски может переехать в Италию

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Милан» активно пытается заполучить форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, который летом может стать свободным агентом, хотя его контракт может продлится при выполнении определенных условий.

Камень преткновения – зарплата 38-летнего поляка в размере 20 млн евро на «Камп Ноу». «Россонери» надеются сбить ее в три раза. Около 7 миллионов готов платить Левандовски и клуб МЛС «Чикаго Файр», с которым итальянцам придется побороться.

Звездный ветеран «Барселоны» отличился 17 раз и отдал 3 результативные передачи в 39 официальных матчах этого сезона.

Милан Барселона Роберт Левандовски Чикаго Файр трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Ла Лига Серия A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Вирішувати звісно самому Левандовски. Але у Мілана має бути участь в ЛЧ. Та і приклад Модрича, якому дають грати, не дивлячись у паспорт
