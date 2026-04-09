Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше
Роберт Левандовски может переехать в Италию
«Милан» активно пытается заполучить форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, который летом может стать свободным агентом, хотя его контракт может продлится при выполнении определенных условий.
Камень преткновения – зарплата 38-летнего поляка в размере 20 млн евро на «Камп Ноу». «Россонери» надеются сбить ее в три раза. Около 7 миллионов готов платить Левандовски и клуб МЛС «Чикаго Файр», с которым итальянцам придется побороться.
Звездный ветеран «Барселоны» отличился 17 раз и отдал 3 результативные передачи в 39 официальных матчах этого сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
