Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше

«Милан» активно пытается заполучить форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, который летом может стать свободным агентом, хотя его контракт может продлится при выполнении определенных условий.

Камень преткновения – зарплата 38-летнего поляка в размере 20 млн евро на «Камп Ноу». «Россонери» надеются сбить ее в три раза. Около 7 миллионов готов платить Левандовски и клуб МЛС «Чикаго Файр», с которым итальянцам придется побороться.

Звездный ветеран «Барселоны» отличился 17 раз и отдал 3 результативные передачи в 39 официальных матчах этого сезона.