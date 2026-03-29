Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски может остаться в Европе: его собирается подписать гранд
Италия
29 марта 2026, 08:37 |
Левандовски может остаться в Европе: его собирается подписать гранд

Польский нападающий может перебраться в «Ювентус»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский гранд нацелен на подписание 37-летнего футболиста. Летом 2026 года у Роберта закончится контракт с испанским грандом.

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Манчестер Сити» решил перейти в «Барселону».

По теме:
Пять Лиг чемпионов: Интер Майами начал переговоры с известным футболистом
ФОТО. Звезда Барселоны снова станет отцом
Будет играть с легендой? Известный клуб принял решение о переходе Салаха
Роберт Левандовски трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент Ювентус Барселона
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 09:28 7
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Тренер отметил мастерство Дьокереша

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 28 марта 2026, 21:27 2
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением

Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро

В УЕФА назвали главного виновника поражения Украины от Швеции
Футбол | 29.03.2026, 05:32
В УЕФА назвали главного виновника поражения Украины от Швеции
В УЕФА назвали главного виновника поражения Украины от Швеции
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Футбол | 28.03.2026, 08:52
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 55
Футбол
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 4
Теннис
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 4
Футбол
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
27.03.2026, 08:28 18
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем