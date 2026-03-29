Левандовски может остаться в Европе: его собирается подписать гранд

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский гранд нацелен на подписание 37-летнего футболиста. Летом 2026 года у Роберта закончится контракт с испанским грандом.

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами тремя голевыми передачами.

