Левандовски может остаться в Европе: его собирается подписать гранд
Польский нападающий может перебраться в «Ювентус»
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, туринский гранд нацелен на подписание 37-летнего футболиста. Летом 2026 года у Роберта закончится контракт с испанским грандом.
В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Манчестер Сити» решил перейти в «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отметил мастерство Дьокереша
Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро