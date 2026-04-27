Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
Испания
27 апреля 2026, 20:19
787
0

Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера

Каталонский гранд может усилить Маркус Рэшфорд

27 апреля 2026, 20:19 |
787
0
Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

«Барселона» может подписать английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 28-летним футболистом по контракту сроком до 2030 года. Сейчас он защищает цвета «сине-гранатовых» на правах аренды.

У «Барселоны» есть опция выкупа Рэшфорда в размере 30 миллионов евро, но в клубе надеются на скидку.

В текущем сезоне на счету Маркуса Рэшфорда 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 13 голами и 13 голевыми передачами.

Ранее Хулиан Альварес отреагировал на слухи о переходе в «Барселону».

Маркус Рэшфорд Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Манчестер Юнайтед аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем