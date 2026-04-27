Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
«Барселона» может подписать английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 28-летним футболистом по контракту сроком до 2030 года. Сейчас он защищает цвета «сине-гранатовых» на правах аренды.
У «Барселоны» есть опция выкупа Рэшфорда в размере 30 миллионов евро, но в клубе надеются на скидку.
В текущем сезоне на счету Маркуса Рэшфорда 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 13 голами и 13 голевыми передачами.
Ранее Хулиан Альварес отреагировал на слухи о переходе в «Барселону».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Интер» планирует приобрести игрока
Игорь Беланов в национальной команде намерен видеть украинца