Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера

«Барселона» может подписать английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашения с 28-летним футболистом по контракту сроком до 2030 года. Сейчас он защищает цвета «сине-гранатовых» на правах аренды.

У «Барселоны» есть опция выкупа Рэшфорда в размере 30 миллионов евро, но в клубе надеются на скидку.

В текущем сезоне на счету Маркуса Рэшфорда 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 13 голами и 13 голевыми передачами.

