  Реал впервые с 2004 года пропустил в 10 матчах Ла Лиги подряд
25 апреля 2026, 13:28 | Обновлено 25 апреля 2026, 13:29
Реал впервые с 2004 года пропустил в 10 матчах Ла Лиги подряд

В этих матчах мадридцы пропустили 13 мячей

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал пропустил как минимум один гол в 10-м матче испанской Ла Лиги подряд.

Произошло это в выездном матче 32 тура против Бетиса.

В этих 10 поединках Реал под руководством Альваро Арбело пропустил 13 мячей.

Серия матчей мадридского Реала с пропущенными мячами в Ла Лиге (10)

  • Бетис – Реал – 1:1
  • Реал – Алавес – 2:1
  • Реал – Жирона – 1:1
  • Мальорка – Реал – 2:1
  • Реал – Атлетико – 3:2
  • Реал – Эльче – 4:1
  • Сельта – Реал – 1:2
  • Реал – Хетафе – 0:1
  • Осасуна – Реал – 2:1
  • Реал – Реал Сосьедад – 4:1

В последний раз Реал имел подобную серию еще в 2004 году под руководством Карлуша Кейруша. Тогда мадридцы пропускали в 20 матчах подряд (36 голов).

