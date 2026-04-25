Реал впервые с 2004 года пропустил в 10 матчах Ла Лиги подряд
В этих матчах мадридцы пропустили 13 мячей
Мадридский Реал пропустил как минимум один гол в 10-м матче испанской Ла Лиги подряд.
Произошло это в выездном матче 32 тура против Бетиса.
В этих 10 поединках Реал под руководством Альваро Арбело пропустил 13 мячей.
Серия матчей мадридского Реала с пропущенными мячами в Ла Лиге (10)
- Бетис – Реал – 1:1
- Реал – Алавес – 2:1
- Реал – Жирона – 1:1
- Мальорка – Реал – 2:1
- Реал – Атлетико – 3:2
- Реал – Эльче – 4:1
- Сельта – Реал – 1:2
- Реал – Хетафе – 0:1
- Осасуна – Реал – 2:1
- Реал – Реал Сосьедад – 4:1
В последний раз Реал имел подобную серию еще в 2004 году под руководством Карлуша Кейруша. Тогда мадридцы пропускали в 20 матчах подряд (36 голов).
10 - El Real Madrid ha encajado al menos un gol en sus últimos 10 partidos en @LaLiga (13 goles), su peor racha sin dejar su portería a cero en una misma temporada de la competición desde mayo de 2004 con Carlos Queiroz (20 partidos, 36 goles).— OptaJose (@OptaJose) April 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
