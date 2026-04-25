Реал впервые с 2004 года пропустил в 10 матчах Ла Лиги подряд

Мадридский Реал пропустил как минимум один гол в 10-м матче испанской Ла Лиги подряд.

Произошло это в выездном матче 32 тура против Бетиса.

В этих 10 поединках Реал под руководством Альваро Арбело пропустил 13 мячей.

Серия матчей мадридского Реала с пропущенными мячами в Ла Лиге (10)

Бетис – Реал – 1:1

Реал – Алавес – 2:1

Реал – Жирона – 1:1

Мальорка – Реал – 2:1

Реал – Атлетико – 3:2

Реал – Эльче – 4:1

Сельта – Реал – 1:2

Реал – Хетафе – 0:1

Осасуна – Реал – 2:1

Реал – Реал Сосьедад – 4:1

В последний раз Реал имел подобную серию еще в 2004 году под руководством Карлуша Кейруша. Тогда мадридцы пропускали в 20 матчах подряд (36 голов).