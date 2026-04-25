БАРТУЛОВИЧ: «Верим, что будет качественный футбол и все решится на поле»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против ЛНЗ.

– Младен, как команда переживает матч с «Черниговом»?

– Конечно, это было непросто для всех. Такие матчи тяжело переживаются. Но мы много говорили внутри команды, с президентом. Наша главная задача – собраться и правильно отреагировать. Чтобы успешно выступить в заключительной части чемпионата и уже в следующей игре получить больше положительных эмоций.

– Как проходит подготовка к матчу с ЛНЗ?

– В обычном режиме. Сейчас главное – восстановить команду, ведь времени на подготовку немного. Но мы не ищем оправданий: все готовы и хотят доказать это на поле.

– Чего ожидаете от соперника?

– Мы хорошо знаем сильные стороны ЛНЗ. Это качественная команда, которая мало пропускает и находится среди лидеров. К тому же они будут играть дома, перед своими болельщиками, еще и когда они празднуют 20-летие клуба, поэтому будут максимально мотивированы. Мы помним и первую игру между нами, где все решили два эпизода – пропущенный после нашей ошибки гол Обаха и незасчитанный наш гол. Мы так и не увидели на повторах, что мяч полностью ушел за поле после подачи углового, однако остались без гола и важного очка. Верим, что в следующем матче будет качественный футбол и все решится непосредственно на поле.

