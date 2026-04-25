Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи

Как только давление начало нарастать, «Манчестер Сити», похоже, нашел свою игру. В очередной раз команда Пепа Гвардиолы находится в ударе в весенней части сезона. «Горожане» проиграли всего 1 из последних 20-ти матчей Премьер-лиги, вернувшись в чемпионскую гонку и сохраняя надежды на внутренний требл.

У «Сити» нет преимущества над «Арсеналом» в турнирной таблице, но у них есть импульс, и, как уже было ранее, это может стать решающим фактором для команды, которая много раз оказывалась в подобной ситуации.

Возможно, самым многообещающим аспектом недавней формы «горожан» является то, что они, похоже, избавились от чрезмерной зависимости от голов Эрлинга Холанда. И неожиданное решение этой проблемы появилось в лице Нико О’Райли.

Форма «Сити» осенью и зимой почти идеально совпадала с формой норвежца. К концу декабря он забил 19 мячей в АПЛ, а «горожане» к тому моменту отставали от лидера всего на 2 очка после 17 матчей. Затем у Холанда начался спад, и в отсутствие других бомбардиров форма «Сити» резко ухудшилась.

«Горожане» одержали всего 1 победу в 5 матчах Премьер-лиги, а свой единственный гол за это время Холанд забил с пенальти в ничейном поединке с «Брайтоном». Именно тогда «Арсенал» создал, казалось бы, неоспоримое преимущество на вершине турнирной таблицы.

Однако с тех пор «Сити» удалось спасти сезон, и О’Райли сыграл в этом решающую роль. 21-летний англичанин чаще всего располагается на левом фланге обороны «горожан», но в традиционном понимании он не является левым защитником. Его конкретную позицию сложно определить. В последние недели он вообще проявил себя в качестве бомбардира, забив много важных голов.

Нико прошел через академию «Манчестер Сити», выступая в атакующей части полузащиты, но Гвардиола нашел ему более широкое применение. О’Райли – техничный и умный хавбек, который, к тому же, является опытным левоногим защитником. В этом сезоне он закрепился на позиции левого защитника, несмотря на то, что у «горожан» есть Райан Айт-Нури, Йошко Гвардиол и Натан Аке.

Гвардиол выбыл из строя из-за травмы еще в январе, но О’Райли делает все возможное, чтобы его отсутствие не ощущалось, и при этом вносит большой вклад в развитие атак. Он постоянно оказывается на атакующих позициях, отдавая передачи вперед и следуя за продвижением к воротам соперника.

Нико создает значительную опасность в штрафной площади соперника, что продемонстрировал уже во многих матчах, включая поединок против «Челси», в котором он открыл счет. Перед тем О’Райли забил 2 гола в финале Кубка английской лиги против «Арсенала». Это был его второй дубль за несколько недель после того, как он дважды забил в игре против «Ньюкасла». Все эти матчи его команда выиграла.

С начала февраля единственным игроком Премьер-лиги, забившим больше голов без учета пенальти, чем О’Райли (6), является Жоао Педро из «Челси» (7). Важно, что Нико не просто забивает, но и решает исходы матчей в важных поединках против серьезных соперников. В каком-то смысле он делает то, что должен делать Холанд, забив уже 9 голов во всех турнирах в этом сезоне.

О’Райли совершает много забегов в штрафную и даже во вратарскую площади соперников. Двойное преимущество для «Сити» заключается в том, что Нико комфортно чувствует себя с мячом в переполненных соперниками атакующих зонах, но даже если он не получает мяч, его присутствие все равно усиливает угрозу «горожан» в нападении.

В этом плане все просто: «Сити» получает еще одного высокого игрока рядом с Холандом, на которого можно делать навесы. Единственный футболист, который не является форвардом или атакующим полузащитником, и который совершил больше касаний мяча в штрафной площади соперника в текущем сезоне АПЛ, чем О’Райли (76), это Юрриен Тимбер из «Арсенала» (91).

Значительная часть этих касаний обусловлена ​​тем, что Нико представляет угрозу при стандартных положениях, но он также хорошо действует с мячом в ограниченном пространстве. В этом сезоне он занимает 12-е место среди всех игроков Премьер-лиги по проценту точных передач в финальной трети поля (81,9%). Он также занимает 19-е место по проценту точных передач под прессингом (когда соперник находится в пределах 4 метров) с показателем 84,8%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико О’Райли против Габриэла Мартинелли

В период с 22 марта по 19 апреля О’Райли 4 раза продемонстрировал выдающуюся игру в важных матчах. В финале Кубка лиги против «Арсенала» он получил рейтинг Sofascore 9,1, а затем 8,5 балла в четвертьфинале Кубка Англии против «Ливерпуля». В АПЛ он получил рейтинг 8,1 против «Челси» в и 8,2 против «Арсенала».

Рейтинги Sofascore основаны на действиях игроков с мячом и без мяча, где 10 – идеальный результат. Оценка 9,1 в финале Кубка лиги – это элитный показатель по любым меркам, а поддержание уровня выше 8,0 на протяжении всей серии свидетельствует о стабильности, а не об одноразовом всплеске. Для 21-летнего футболиста это сильные показатели и причина, по которой его предполагаемая трансферная стоимость составляет 50 млн евро.

В этом сезоне «Манчестер Сити» проходит, возможно, самую серьезную проверку, чем в любой другой кампании под руководством Гвардиолы. У этой команды больше недостатков, чем за последние несколько лет, но она сохраняет победный менталитет, который помог ей вернуться в чемпионскую гонку. При этом молодой воспитанник клубной академии, не имеющий опыта больших побед в Премьер-лиге, играет решающую роль в попытках «горожан» конкурировать с «Арсеналом».

Хет-трик Холанда в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Ливерпуля» и победный гол в поединке против «канониров» показали, что он все еще способен на многое. Но, что особенно важно, надежды «Сити» в борьбе с «Арсеналом» теперь не так сильно зависят от того, сможет ли норвежец пребывать в лучшей форме. И это, как ни странно, во многом благодаря их результативному левому защитнику.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst