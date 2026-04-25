Защитник Динамо рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины
Максим Коробов не выходил на поле в матче против черновицкой «Буковины» по решению тренера
Защитник киевского «Динамо» Максим Коробов рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины против черновицкой «Буковины», где его команда разгромила соперника со счетом 3:0.
– Против «Буковины» принципиально не играл или по какой-то другой причине?
– Почему принципиально? Решение тренера такое.
– В финале ты кого больше хотел?
– Кто победил, с тем и будем играть, – ответил Коробов.
В решающем матче турнира команда Игоря Костюка сыграет против «Чернигова», который сенсационно одолел харьковский «Металлист 1925». Финал Кубка Украины состоится 20 мая.
В нынешнем сезоне Коробов провел семь матчей за первую команду «Динамо» и 13 раз выходил на поле в футболке U-19, где отличился двумя результативными передачами.
