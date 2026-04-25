Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Динамо рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины
25 апреля 2026, 14:31 |
Защитник Динамо рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины

Максим Коробов не выходил на поле в матче против черновицкой «Буковины» по решению тренера

ФК Динамо Киев. Максим Коробов

Защитник киевского «Динамо» Максим Коробов рассказал, почему не играл в полуфинале Кубка Украины против черновицкой «Буковины», где его команда разгромила соперника со счетом 3:0.

– Против «Буковины» принципиально не играл или по какой-то другой причине?

– Почему принципиально? Решение тренера такое.

– В финале ты кого больше хотел?

– Кто победил, с тем и будем играть, – ответил Коробов.

В решающем матче турнира команда Игоря Костюка сыграет против «Чернигова», который сенсационно одолел харьковский «Металлист 1925». Финал Кубка Украины состоится 20 мая.

В нынешнем сезоне Коробов провел семь матчей за первую команду «Динамо» и 13 раз выходил на поле в футболке U-19, где отличился двумя результативными передачами.

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина Черновцы Буковина - Динамо Максим Коробов
Николай Тытюк Источник: YouTube
