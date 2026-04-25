Шахтер включился в борьбу за талантливого украинского голкипера

В предстоящее межсезонье расположение львовян могут покинуть три игрока.

Как стало известно Sport.ua, к юному вратарю «Карпат» Назару Домчаку проявляет интерес не только «Полесье», но и донецкий «Шахтер». Однако потенциальных покупателей может остановить высокая трансферная цена за талантливого кипера. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего вратаря Назария Домчака на апрель 2026 года составляет 700 тысяч евро.

По имеющейся информации, в межсезонье «зелено-белых» также могут покинуть полузащитники Ян Костенко и бразилец Бруниньо.

Скамью «Карпат» могут пополнить игроки «Руха» вратарь Юрий-Владимир Герета, защитник Виталий Роман и полузащитник Денис Пидгурский. Также ведутся переговоры с двумя легионерами.