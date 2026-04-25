  Шахтер включился в борьбу за талантливого украинского голкипера
25 апреля 2026, 12:48 |
Шахтер включился в борьбу за талантливого украинского голкипера

К вратарю проявляет интерес не только «Полесье»

ФК Карпаты. Назар Домчак

В предстоящее межсезонье расположение львовян могут покинуть три игрока.

Как стало известно Sport.ua, к юному вратарю «Карпат» Назару Домчаку проявляет интерес не только «Полесье», но и донецкий «Шахтер». Однако потенциальных покупателей может остановить высокая трансферная цена за талантливого кипера. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего вратаря Назария Домчака на апрель 2026 года составляет 700 тысяч евро.

По имеющейся информации, в межсезонье «зелено-белых» также могут покинуть полузащитники Ян Костенко и бразилец Бруниньо.

Скамью «Карпат» могут пополнить игроки «Руха» вратарь Юрий-Владимир Герета, защитник Виталий Роман и полузащитник Денис Пидгурский. Также ведутся переговоры с двумя легионерами.

По теме:
ШАБАНОВ: «Хорошо, что есть следующий матч, и мы еще боремся за еврокубки»
Президент Металлиста 1925: «Поняли, что вылет – это очень классно для нас»
БАРТУЛОВИЧ: «Верим, что будет качественный футбол и все решится на поле»
Андрей Писаренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда состоится игра ЛНЗ – Динамо и другие матчи 27-го тура
Футбол | 25 апреля 2026, 12:57 0
Стало известно, когда состоится игра ЛНЗ – Динамо и другие матчи 27-го тура
Стало известно, когда состоится игра ЛНЗ – Динамо и другие матчи 27-го тура

Поединки элитного дивизиона будут сыграны с восьмого по десятое мая, в течение трех дней

Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25 апреля 2026, 04:32 4
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал

Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду

Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги
Футбол | 24.04.2026, 15:21
Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги
Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги
«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал
Футбол | 25.04.2026, 09:14
«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал
«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Хоккей | 24.04.2026, 19:18
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Одна боротьба десь статті були , де Шахтар бореться з Барсою і МС , а тепер ближче до своєї вагової категорії-Полісся
Шахтарю варто звернути увагу на Чимпоєша з свого молодіжного складу, Ольхового з Ниви Т, і Марченка з Оболоні.
Популярные новости
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 6
Бокс
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 5
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
