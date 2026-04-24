Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вундеркинд Карпат близок к переходу в Металлист 1925
24 апреля 2026, 18:00 |
Вундеркинд Карпат близок к переходу в Металлист 1925

Ян Костенко может сменить клуб

ФК Карпаты. Ян Костенко

Вингер «Карпат» Ян Костенко может сменить клуб уже в ближайшее время. Трехлетний контракт 22-летнего футболиста истекает летом, и, несмотря на предложение нового соглашения от львовян, сам игрок не спешит его подписывать. Недавно Костенко словно сменил агента из ProStar на TALANTED BIRDS, и теперь его интересы представляет Роман Зозуля, занимающийся вопросом дальнейшего трудоустройства.

Ян Костенко уже ведет переговоры с «Металлистом 1925», действительно заинтересованным в этом футболисте.

Хавбек отличился четырьмя голами и одним ассистом в 20 матчах текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Руслан Полищук Источник: Inside UPL
Комментарии 7
вундеркинд в 22 года... только в Украине такое возможно.. жаль.. 
так он слабее чем Забергджа. чисто для ротации?
Все хотят попасть в Первую Столицу!
