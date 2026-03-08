Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Перебросил защиту. Новый форвард Карпат оформил первый ассист
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 16:03 | Обновлено 08 марта 2026, 16:05
307
1

ВИДЕО. Перебросил защиту. Новый форвард Карпат оформил первый ассист

Бабукар Фаал отдал результативную передачу, а Ян Костенко забил «Кудровке»

08 марта 2026, 16:03 | Обновлено 08 марта 2026, 16:05
307
1 Comments
ВИДЕО. Перебросил защиту. Новый форвард Карпат оформил первый ассист
ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

8 марта африканский нападающий львовских «Карпат» Бабукарр Фаал записал себе в актив первое результативное действие за «львов».

Нападающий в домашнем матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кудровки» отдал ассист уже на шестой минуте.

Фаал выполнил скрытую передачу, перебросив всю защиту соперников. Ян Костенко не упустил шанс – 1:0.

Гамбийский нападающий проводит свой третий матч в составе «Карпат» после зимнего трансфера.

ВИДЕО. Перебросил защиту. Новый форвард Карпат оформил первый ассист

По теме:
ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь
Заря передала слова благодарности клубу УПЛ после разгромной победы
Виктор СКРИПНИК: «Когда побеждаешь 4:0, может казаться, что все было легко»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты - Кудровка видео голов и обзор Бабукарр Фаал Ян Костенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07 марта 2026, 20:48 0
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд

Украинский вратарь может перейти в миланский Интер

Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Футбол | 07 марта 2026, 18:59 3
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины

Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.03.2026, 07:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07.03.2026, 17:58
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
Футбол | 08.03.2026, 14:41
ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ан Мур
як дивитись тим, хто в касапському ворожому дубовграмі принципово не хоче реєструватись?
Ответить
0
Популярные новости
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 4
Бокс
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 7
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем