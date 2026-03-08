Украина. Премьер лига08 марта 2026, 16:03 | Обновлено 08 марта 2026, 16:05
307
1
ВИДЕО. Перебросил защиту. Новый форвард Карпат оформил первый ассист
Бабукар Фаал отдал результативную передачу, а Ян Костенко забил «Кудровке»
08 марта 2026, 16:03 | Обновлено 08 марта 2026, 16:05
307
8 марта африканский нападающий львовских «Карпат» Бабукарр Фаал записал себе в актив первое результативное действие за «львов».
Нападающий в домашнем матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кудровки» отдал ассист уже на шестой минуте.
Фаал выполнил скрытую передачу, перебросив всю защиту соперников. Ян Костенко не упустил шанс – 1:0.
Гамбийский нападающий проводит свой третий матч в составе «Карпат» после зимнего трансфера.
як дивитись тим, хто в касапському ворожому дубовграмі принципово не хоче реєструватись?
