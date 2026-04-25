Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал

Немецкий тренер Юрген Клопп готов принять предложение «Реала» уже этим летом, однако выдвинул руководству клуба ряд принципиальных требований.

По информации источника, немецкий специалист хочет получить полный контроль над трансферной политикой – как в отношении подписаний, так и в отношении продаж игроков.

Среди возможных потерь, которые Клопп готов санкционировать, называют Эдуардо Камавингу и Дани Карвахаля. Также тренер не хочет видеть в команде таких игроков, как Андрей Лунин, Дани Себальос и Фран Гарсия.

Кроме того, тренер не рассчитывает в ближайшее время на молодой талант Франко Мастантуоно, которого могут отправить в аренду или даже продать.

Вместо этого Клопп хочет усилить команду тремя игроками: Нико Шлоттербеком, Энцо Фернандесом и Кенаном Йылдызом.