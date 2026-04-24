Синнер отреагировал на снятие Алькараса с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер отреагировал на снятие испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP 2) с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос-2026.

– Алькарас сообщил, что не будет участвовать на Мастерсе в Риме и Ролан Гаррос-2026. Это грустная новость для всех болельщиков тенниса, поскольку все любят ваше соперничество. Его отсутствие делает тебя фаворитом в Риме и на Открытом чемпионате Франции.

– Я не знаю. Это точно не то, о чем сейчас нужно говорить. В первую очередь, теннису нужен Карлос. Когда он играет, все становится лучше. Я становлюсь лучше, когда играю против него. Думаю, он вернется еще сильнее, чем раньше. Травмы – это всегда тяжело, особенно травмы запястья. Я желаю ему вернуться как можно скорее и в дальнейшем не испытывать проблем с травмами.