  4. Синнер отреагировал на снятие Алькараса с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
24 апреля 2026, 21:07 | Обновлено 24 апреля 2026, 21:13
637
Синнер отреагировал на снятие Алькараса с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос

Янник озвучил свои мысли по поводу отсутствия Карлоса на турнирах

24 апреля 2026, 21:07 | Обновлено 24 апреля 2026, 21:13
637
0
Синнер отреагировал на снятие Алькараса с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер отреагировал на снятие испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP 2) с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос-2026.

– Алькарас сообщил, что не будет участвовать на Мастерсе в Риме и Ролан Гаррос-2026. Это грустная новость для всех болельщиков тенниса, поскольку все любят ваше соперничество. Его отсутствие делает тебя фаворитом в Риме и на Открытом чемпионате Франции.

– Я не знаю. Это точно не то, о чем сейчас нужно говорить. В первую очередь, теннису нужен Карлос. Когда он играет, все становится лучше. Я становлюсь лучше, когда играю против него. Думаю, он вернется еще сильнее, чем раньше. Травмы – это всегда тяжело, особенно травмы запястья. Я желаю ему вернуться как можно скорее и в дальнейшем не испытывать проблем с травмами.

Алина Грушко Sport.ua
