Миллионы не убедили. Фернандеш остался в МЮ после разговора с женой

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что его жена убедила его остаться на «Олд Траффорд» прошлым летом. Португалец всерьез рассматривал переход в «Аль-Хиляль». Его агент, Мигел Пинью, вел переговоры с ближневосточным клубом о возможном трансфере за 120 миллионов евро, и «красные» не исключали его продажи. Но португальский футболист отказался от перехода после обсуждений с семьей.

«Конечно, ситуация с Саудовской Аравией, с деньгами… их было много. Хорошо, что в моей семье жена такая же приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не хотим быть самыми богатыми людьми в мире. Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?» И эта мелочь, которую она сказала, дала мне понять, что она со мной согласна», – заявил Фернандеш.

Впечатляющий сезон португальца позволил ему претендовать на звание первого игрока «Манчестер Юнайтед» со времен Уэйна Руни в 2010 году, получившего награду «Игрок года» по версии игроков и журналистов.