  4. Миллионы не убедили. Фернандеш остался в МЮ после разговора с женой
Англия
24 апреля 2026, 20:52 | Обновлено 24 апреля 2026, 21:05
Миллионы не убедили. Фернандеш остался в МЮ после разговора с женой

Португалец зажигает на «Олд Траффорд», а мог играть в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что его жена убедила его остаться на «Олд Траффорд» прошлым летом. Португалец всерьез рассматривал переход в «Аль-Хиляль». Его агент, Мигел Пинью, вел переговоры с ближневосточным клубом о возможном трансфере за 120 миллионов евро, и «красные» не исключали его продажи. Но португальский футболист отказался от перехода после обсуждений с семьей.

«Конечно, ситуация с Саудовской Аравией, с деньгами… их было много. Хорошо, что в моей семье жена такая же приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не хотим быть самыми богатыми людьми в мире. Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?» И эта мелочь, которую она сказала, дала мне понять, что она со мной согласна», – заявил Фернандеш.

Впечатляющий сезон португальца позволил ему претендовать на звание первого игрока «Манчестер Юнайтед» со времен Уэйна Руни в 2010 году, получившего награду «Игрок года» по версии игроков и журналистов.

По теме:
АРТЕТА: «В начале сезона мы бы согласились на такой расклад»
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Уэйн Руни чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Руслан Полищук Источник: Manchester Evening News
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва
Футбол | 24 апреля 2026, 19:38 0
Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва
Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва

В Италии определились с финансированием зарплаты Гвардиолы

БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23 апреля 2026, 23:27 0
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»

Британец выделил Итауму

Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24.04.2026, 07:55
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23.04.2026, 21:47
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24.04.2026, 12:45
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Популярные новости
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
23.04.2026, 00:02 1
Бокс
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
