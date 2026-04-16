Идеальный ассистент. Бруну Фернандеш снова попал на вершину рейтинга АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш возглавляет рейтинг игроков сезона АПЛ, создавших наибольшее количество голевых моментов для конкретного футболиста.

В активе игрока МЮ 19 подобных действий, созданных для Матеуса Куньи.

На втором месте данного рейтинга расположен... Бруну Фернандеш, создавший 18 голевых моментов для Каземиро.

Португалец, создав 14 шансов для Брина Мбемо, также делит пятое место в сезоне АПЛ с одноклубником Амадом Диалло, отличившимся таким же количеством созданных моментов для Бруну Фернандеша!

В топ-5 рейтинга, кроме игроков Манчестер Юнайтед, попали также Морган Роджерс из Астон Виллы (16, для Олли Уоткинса) и Райан Шерки из Манчестер Сити (15, для Эрлинга Холанда).

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов для конкретного футболиста в АПЛ в сезоне 2025/26