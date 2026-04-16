  Идеальный ассистент. Бруну Фернандеш снова попал на вершину рейтинга АПЛ
Англия
16 апреля 2026, 16:34 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:35
Идеальный ассистент. Бруну Фернандеш снова попал на вершину рейтинга АПЛ

Португалец является рекордсменом сезона по созданным голевым моментам для конкретного футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш возглавляет рейтинг игроков сезона АПЛ, создавших наибольшее количество голевых моментов для конкретного футболиста.

В активе игрока МЮ 19 подобных действий, созданных для Матеуса Куньи.

На втором месте данного рейтинга расположен... Бруну Фернандеш, создавший 18 голевых моментов для Каземиро.

Португалец, создав 14 шансов для Брина Мбемо, также делит пятое место в сезоне АПЛ с одноклубником Амадом Диалло, отличившимся таким же количеством созданных моментов для Бруну Фернандеша!

В топ-5 рейтинга, кроме игроков Манчестер Юнайтед, попали также Морган Роджерс из Астон Виллы (16, для Олли Уоткинса) и Райан Шерки из Манчестер Сити (15, для Эрлинга Холанда).

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов для конкретного футболиста в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 19 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), для Матеуса Куньи
  • 18 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), для Каземиро
  • 16 – Морган Роджерс (Астон Вилла), для Олли Уоткинса
  • 15 – Райан Шерки (Манчестер Сити), для Эрлинга Холанда
  • 14 – Амад Диалло (Манчестер Юнайтед), для Бруну Фернандеша
  • 14 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), для Бриана Мбемо
Бруну Фернандеш насправді класний сезон проводить
