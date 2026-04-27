Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба

В мадридском «Реале» готовятся к масштабным изменениям в тренерском штабе уже этим летом.

По имеющейся информации, главным тренером «сливочных» должен стать Юрген Клопп, а его ассистентом – легенда клуба Тони Кроос.

Сообщается, что договоренность с Клоппом была достигнута еще в декабре 2025 года, а реализация этого плана запланирована на ближайшее межсезонье.

В клубе рассматривают такой тандем как сочетание опыта топ-тренера и глубокого понимания внутренней кухни команды со стороны Крооса, который недавно завершил игровую карьеру.