  4. Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба
27 апреля 2026, 02:02
Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба

Немецкий тренер составит тренерский тандем с Кроосом

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Тони Кроос

В мадридском «Реале» готовятся к масштабным изменениям в тренерском штабе уже этим летом.

По имеющейся информации, главным тренером «сливочных» должен стать Юрген Клопп, а его ассистентом – легенда клуба Тони Кроос.

Сообщается, что договоренность с Клоппом была достигнута еще в декабре 2025 года, а реализация этого плана запланирована на ближайшее межсезонье.

В клубе рассматривают такой тандем как сочетание опыта топ-тренера и глубокого понимания внутренней кухни команды со стороны Крооса, который недавно завершил игровую карьеру.

Тони Кроос Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
