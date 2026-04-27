Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба
Немецкий тренер составит тренерский тандем с Кроосом
В мадридском «Реале» готовятся к масштабным изменениям в тренерском штабе уже этим летом.
По имеющейся информации, главным тренером «сливочных» должен стать Юрген Клопп, а его ассистентом – легенда клуба Тони Кроос.
Сообщается, что договоренность с Клоппом была достигнута еще в декабре 2025 года, а реализация этого плана запланирована на ближайшее межсезонье.
В клубе рассматривают такой тандем как сочетание опыта топ-тренера и глубокого понимания внутренней кухни команды со стороны Крооса, который недавно завершил игровую карьеру.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральная встреча 34-го тура Серии А завершилась безголевой ничьей (0:0)
Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ.