Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может рассмотреть вариант работы со сборной Италии, и на Апеннинах уже нашли решение возможных проблем. В бюджете итальянской федерации не предусмотрены средства на «космическую» зарплату испанца, который в Манчестере ежегодно получает на менее 14 млн евро «чистыми», поэтому рассматривается вариант внешнего финансирования контракта с Гвардиолой.

Схема не новая. Например, контракт Сергея Реброва во время работы со сборной Украины почти полностью финансировался за счет спонсорских выплат. Так было и с Антонио Конте в 2014 году, когда он принял главную команду Италии. Около половины суммы зарплаты обеспечивала компания Puma, амбассадором которой является и сам Гвардиола.

Напомним, Италия в третий раз подряд пропускает чемпионат мира.