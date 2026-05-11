Вратарь сборной Украины попал в черный список своего клуба
Лунин может покинуть «Реал»
Мадридский «Реал» рассматривает возможность масштабных кадровых изменений летом, и в список возможных уходов неожиданно попал украинский вратарь Андрей Лунин.
По имеющейся информации, украинец включен в список игроков, с которыми клуб может расстаться после завершения сезона.
Также в этом списке фигурируют: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Гонсало Гарсия, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Рауль Асенсио.
Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» получил официальное предложение о трансфере украинского голкипера Андрея Лунина.
