Вратарь сборной Украины попал в черный список своего клуба

Мадридский «Реал» рассматривает возможность масштабных кадровых изменений летом, и в список возможных уходов неожиданно попал украинский вратарь Андрей Лунин.

По имеющейся информации, украинец включен в список игроков, с которыми клуб может расстаться после завершения сезона.

Также в этом списке фигурируют: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Гонсало Гарсия, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Рауль Асенсио.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» получил официальное предложение о трансфере украинского голкипера Андрея Лунина.