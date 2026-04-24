Усиление для команды Де Дзерби. Тоттенхэм достиг соглашения с защитником

Аргентинский защитник «Борнмута» Маркос Сенеси достиг соглашения с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 26-летний футболист достиг соглашения с лондонским клубом. Если подопечные Де Дзерби сохранят прописку в АПЛ, то он присоединится к команде в качестве свободного агента – его контракт с «вишнями» истекает летом.

В текущем сезоне на счету Маркоса Сенеси 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью голевыми передачами.

