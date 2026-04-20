ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут досрочно назвал имя нового главного тренера
Марко Розе летом примет «Борнмут»
«Борнмут» досрочно назвал имя нового главного тренера на следующий сезон. Им станет Марко Розе, который год назад ушел из «РБ Лейпцига» после 2,5 лет работы. За непродолжительный срок в стане «быков» немецкий специалист привел клуб к победам в Кубке и Суперкубке Германии.
«Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Менхенгладбах, «РБ Зальцбург», «Локомотив» Лейпциг и «Майнц-2» также были в тренерской карьере 49-летнего специалиста.
У Андони Ираолы подходит к концу трехлетний контракт с «Борнмутом», и продлевать его баск не намерен. С ним «вишни» добились внушительного прогресса, даже без ряда лидеров, продажа которых пополнила казну клуба на приличную сумму. При Ираоле Илья Забарный перешел в «ПСЖ» за 63 млн евро.
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
