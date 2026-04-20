ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут досрочно назвал имя нового главного тренера

«Борнмут» досрочно назвал имя нового главного тренера на следующий сезон. Им станет Марко Розе, который год назад ушел из «РБ Лейпцига» после 2,5 лет работы. За непродолжительный срок в стане «быков» немецкий специалист привел клуб к победам в Кубке и Суперкубке Германии.

«Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Менхенгладбах, «РБ Зальцбург», «Локомотив» Лейпциг и «Майнц-2» также были в тренерской карьере 49-летнего специалиста.

У Андони Ираолы подходит к концу трехлетний контракт с «Борнмутом», и продлевать его баск не намерен. С ним «вишни» добились внушительного прогресса, даже без ряда лидеров, продажа которых пополнила казну клуба на приличную сумму. При Ираоле Илья Забарный перешел в «ПСЖ» за 63 млн евро.