Оценены шансы Маркевича возглавить сборную. Есть только один конкурент

Журналист Михаил Спиваковский озвучил шансы Мирона Маркевича возглавить сборную Украины.

«Уже появлялась информация, что новым главным тренером сборной Украины может стать Мирон Маркевич, и вероятность этого превышает 50%. Учитывая то, что сейчас звучит в информационном пространстве, других по-настоящему убедительных вариантов я не вижу. У каждого из кандидатов есть свои «но» – большие или меньшие. Лично для меня таких оговорок нет только в отношении Маркевича и Игоря Йовичевича», – сказал журналист.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».