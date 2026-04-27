Оценены шансы Маркевича возглавить сборную. Есть только один конкурент
Мирон Богданович и Йовичевич претендуют на эту должность
Журналист Михаил Спиваковский озвучил шансы Мирона Маркевича возглавить сборную Украины.
«Уже появлялась информация, что новым главным тренером сборной Украины может стать Мирон Маркевич, и вероятность этого превышает 50%. Учитывая то, что сейчас звучит в информационном пространстве, других по-настоящему убедительных вариантов я не вижу. У каждого из кандидатов есть свои «но» – большие или меньшие. Лично для меня таких оговорок нет только в отношении Маркевича и Игоря Йовичевича», – сказал журналист.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
