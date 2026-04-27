  4. Оценены шансы Маркевича возглавить сборную. Есть только один конкурент
27 апреля 2026, 23:39
УАФ. Мирон Маркевич

Журналист Михаил Спиваковский озвучил шансы Мирона Маркевича возглавить сборную Украины.

«Уже появлялась информация, что новым главным тренером сборной Украины может стать Мирон Маркевич, и вероятность этого превышает 50%. Учитывая то, что сейчас звучит в информационном пространстве, других по-настоящему убедительных вариантов я не вижу. У каждого из кандидатов есть свои «но» – большие или меньшие. Лично для меня таких оговорок нет только в отношении Маркевича и Игоря Йовичевича», – сказал журналист.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

