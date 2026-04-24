Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 24-го по 26-е апреля.

Чемпионат Англии

34 тур

25.04.2026

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Вроде бы как «Ливерпуль» может чувствовать себя более-менее комфортно на пятом, лигочемпионском месте в таблице АПЛ, но это ведь АПЛ, и это ведь «Ливерпуль»: все может поменяться в одночасье. Особенно если учесть, что в соперниках у «красных» – такая неудобная, и такая непредсказуемая команда, как «Кристал Пэлас». Тем не менее, в данном случае я не побоюсь рекомендовать ставить на чистую, без подстраховки, победу на все еще действующего чемпиона Англии. Дело в том, что для «хрустальных» нынешний сезон в АПЛ фактически завершен: вылет в Чемпионшип им не угрожает. Как и борьба за еврокубки. А вот на международной арене «стекольщики» все еще в деле: вскорости в матче против нашего «Шахтера» они оспорят путевку в финал Лиги конференций. Мне кажется, именно на предстоящий полуфинал лондонцы и сделают свою ставку. Посему «красные» в этот раз могут добыть победу без валидола.

«Арсенал» – «Ньюкасл»

Очередное сложное препятствие на пути «Арсенала» к титулу. С двумя предыдущими препятствиями команда Микеля Артеты не совладала. И в итоге потеряла первое место в таблице. Пускай по дополнительным показателям потеряла, а не по очкам, тем не менее, событие сие резонансное и отнюдь не в пользу команды из северного Лондона. Шутка ли, возглавлять чемпионский забег с шестого тура, иметь преимущество над ближайшим преследователем в целых девять очков, и на самом финише выдохнуться. И теперь уже не тебе дышат в затылок, а ты. К счастью для поклонников «Арсенала», их нынешний соперник разбалансированный и разобранный до предела. «Сороки» проиграли четыре последних матча и опустились в подвал таблицы. К тому же, «канониры» весьма успешно играют с этим оппонентом в родных стенах. В общем, предположу, что «Арсенал» победит. Но, в то же время, ставка «обе забьют» весьма актуальна в данном случае.

Чемпионат Германии

31 тур

25.04.2026

«Майнц» – «Бавария»

Первый матч для «Баварии» в качестве нового чемпиона. Нового-старого, если быть точным. Мюнхенская машина в нынешнем сезоне – неудержимая и потрясающая. «Майнц» с ней и рядом не валялся, при всем моем уважении к этой симпатичной команде. При любых иных раскладах я бы без колебаний рекомендовал ставить на чистую победу подопечных Венсана Компани. Но в данном случае есть сразу несколько сдерживающих «но». О первом и главном я уже упомянул: «Звезда Юга» уже чемпион. Второй – команде скоро предстоит изнурительный матч полуфинала ЛЧ против «ПСЖ». Следовательно, нужно беречь силы. Поэтому я не исключаю, что Компани может выставить экспериментальный состав. Или близкий к таковому. Тем не менее, даже в таком гипотетическом виде «Бавария» будет сильнее «Майнца». И, скорее всего, одержит победу. Предположу, что мячей в этой игре будет забито немало. Причем в обе стороны, ведь ни терять, ни находить оппонентам в этом сезоне Бундеслиги уже толком и нечего.

Чемпионат Испании

32 тур

24.04.2026

«Бетис» – «Реал»

Очень сложный матч для «Мадрида». Собственно, сейчас, после вылета из Лиги чемпионов, для «сливочных» все матчи непростые, ибо придется смириться с мыслью о проваленном сезоне и придется искать мотивацию на каждый новый поединок. «Бетис» – первая команда сразу за «зоной Лиги чемпионов», плюс севильцы сильно раздосадованы неожиданным непопаданием в полуфинал Лиги Европы. Плюс у наставника «зелено-белых» Мануэля Пеллегрини может быть «зуб» на свою бывшую команду. А для «королевского клуба» минус – очередные травмированные. В этот раз – Милитао и Гюлер. Словом, лично для меня ситуация видится таким образом, что хозяева в этом поединке не проиграют. При «обе забьют», ведь «Мадрид» в последних пяти матчах пропустил в среднем по два мяча за игру.

25.04.2026

«Хетафе» – «Барселона»

Один из важнейших матчей для «Барсы» в контексте оформления очередного чемпионского титула. Сложный соперник для «блауграны», если не сказать сложнейший. Выездные поединки каталонцев против «Хетафе» в последнее время складываются весьма непросто: в родных стенах «темно-синие» не уступали «Барсе» пять раз подряд. Несмотря на то, что «Хетафе» имеет в своем пассиве уже 14 пробоин, команда имеет лишь 32 пропущенных мяча. Меньше – лишь у «Реала» и той же «Барсы» (меньше всего на два). Так что на обилие забитых мячей в этом поединке рассчитывать не стоит. К тому же, «Барса» Ямаля потеряла до конца сезона. В общем, на мой взгляд, в этом поединке вырисовывается ничья.

Чемпионат Италии

34 тур

26.04.2026

«Милан» – «Ювентус»

Так уж сложилось волею календаря, что в отчетном туре будет двойное милано-туринское противостояние. А еще так сложилось, что в этом туре может определиться новый чемпион Италии. И случится сие знаменательное событие не только в том случае, если «Интернационале» выиграет в гостях у «Торино», но и тогда, если «Милан» на «Сан-Сиро» не справится с «Юве». Более звучным и пафосным, несомненно, является соперничество «Милана» и «Ювентуса», которое очень часто именуют «дерби Италии». Чуть раньше я без зазрения совести рекомендовал бы ставить в этом «дерби» на хозяев, настолько убедительной чуть раньше была команда Аллегри, долго имея единичку в графе «поражения». Но весной «Милан» лихорадит не по-детски, в то время как «Юве» заметно воспрял духом. На данный момент «бьянконери», провалившие старт сезона, могут всерьез претендовать даже на второе место, а не просто на путевку в Лигу чемпионов. Мне кажется, что в этом матче гости как минимум не проиграют. Тем, кто хочет рискнуть, рекомендовал бы ставить на победу «Ювентуса».

«Торино» – «Интер»

И пускай соперники немного в неравных условиях – «Интер» накануне матча оформлял путевку в финал Кубка Италии, в то время как «Торино» отдыхал, фаворитом данного противостояния я считаю именно миланцев. Причем фаворитом явным. «Черно-синие» сейчас на голову сильнее «гранатовых». И конкретно в данном сезоне, и в историческом реестре: в последних восьми очных встречах неизменно побеждают миланисты. Уверен, что они выиграют и в этот раз. И, таким образом, заблаговременно завоюют скудетто.

