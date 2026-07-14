ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в матчах 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026

1/2 финала

14 июля

Франция – Испания

Ну вот и пора самых главных матчей. А может, и самых интересных, ведь очень часто именно полуфинальная стадия турниров как с участием национальных команд, так и на клубном уровне является самой интересной. Мне кажется, что и в этом случае тенденция подтвердится.

Все четыре участника полуфиналов – очевидные фавориты четвертьфинальных встреч. То есть, ни одной сенсации, как мы с вами и предполагали.

С одной стороны, это хорошо, что в четверку лучших команды планеты вышли настоящие тяжеловесы, а с другой – лично мне все-таки хотелось увидеть среди этого квартета Норвегию, хотя я и давал ничтожно малую долю шанса на проход «викингов» в полуфинал.

Касаемо первой пары полуфиналистов, то для меня эта пара более чем достойна финала. И, в то же время, я уверен, что именно из этой пары и явится миру новый чемпион.

Если французы в спокойном, даже чрезвычайно спокойном (как по мне) стиле добыли путевку в полуфинал, фактически скопировав свою игру четырехлетней давности против Марокко (с той лишь разницей, что тогда оппоненты встретились в полуфинале), то испанцам пришлось изрядно намучаться с очень крепкой Бельгией. И если бы не травма Куртуа, кто его знает, чем бы в итоге все завершилось.

Но футбол не только не знает, но и не терпит условного наклонения. «Фурия» выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2026, и вряд ли кто-то осмелиться заявить, что это несправедливо.

В общем, одни из самых лучших команд нынешнего Мундиаля (а для меня лично – две самые лучшие) теперь оспорят путевку в финал. И я уже сейчас, перед решающими матчами, очень сожалею, что кто-то из этой пары обязательно останется не у дел, то есть, вне финального поединка, хотя очень на него заслужил.

Радует лишь одно в данной ситуации: Европа обязательно будет представлена как минимум одним участником и в нынешнем финальном поединке.

Нынешняя сборная Франции – это уже не та прагматичная команда, которая на катарском Мундиале свой главный акцент направляла в первую очередь на позитивный результат. Перед уходом из «Ле бле» Дешам таки рискнул поменять игровой почерк команды – в пользу атакующего вектора.

Сложно вспомнить вот так сразу, навскидку, когда французы так много забивали. Десять – на групповом этапе, шесть – на стадиях плей-офф. Более чем уверен, что и в полуфинале «трехцветные» забьют.

Единственный сложный и невнятный матч французов на этом ЧМ – в 1/8 против Парагвая: там латиноамериканцы напрочь закрылись и просто мешали оппонентам играть. Может такое случится, что и с Испанией игра будет развиваться по похожему сценарию, но я все-таки надеюсь увидеть феерию.

Испанцы не то чтобы раскачивались долго – они на нынешнем ЧМ долго играли в эконом-режиме. В этом самом режиме они прошли группу, терпели и мучились и с португальцами, и с бельгийцами. Лишь Австрию не заметили. Но, в то же время, команда да ла Фуэнте – явно лучшая на этом турнире с точки зрения игры в обороне.

Многие специалисты сужают предстоящий матч к противостоянию главных звезд команд – Мбаппе и Ямаля. Это очевидное сопоставление, но на данный момент оно в некоторой степени притянуто за уши, ведь Килиан - одна из главных звезд турнира, тогда как Ламин пока что ничем особым не запомнился. Разве что очередными громкими фразами.

Несмотря на то, что два последних матча между этими соперниками завершились победой «фурии» (в полуфиналах Лиги наций и Евро), я склонен считать, что в этот раз победу одержат французы. Они сейчас ярче, они сейчас результативнее, они сейчас чуточку лучше. При, повторюсь, «обе забьют».

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15 июля

Англия – Аргентина

Мне сложно вот так сразу вспомнить, когда в последний раз я болел за сборную Англии. Два последние финала Евро – против них, памятный полуфинал ЧМ-2018 Англия – Хорватия – против них.

Однако в этот раз я буду болеть за команду «трех львов». И для меня это достаточно странно и неординарно, если учесть, что сорок лет назад, на Мундиале-1986, я неистово болел против англичан в игре против как раз Аргентины.

Тогда, напомню, в игре против Англии несравненный Диего Марадона забил свой самый постыдный, и, в то же время, свой самый гениальный гол в карьере.

А чуть ранее (четырьмя годами), Великобритания и Аргентина схлестнулись в настоящем противостоянии – уже военном – на Фолклендских островах, и я, понятное дело, вместе со всем тогдашним «прогрессивным человечеством» был на стороне «бедной» Аргентины.

Был я на стороне аргентинцев и в последующих сражениях, уже футбольных. В частности, очень болел за них на минувшем Мундиале, ибо хотел, чтобы у Лео была своя сказка, которая стала действительностью, как и у Марадоны.

Но в этот раз, повторюсь, мои симпатии на стороне сборной Англии. По той простой причине, что нынешнюю Аргентину «немного тянут», как мне кажется, в финал. И, как мне кажется, будут ее «тащить» и в матче полуфинальном. Стало быть, я буду болеть за «справедливость».

Но это все, конечно же, лирика, ибо оба соперника достойны и друг друга, и финала. Месси проводит еще более крутой Мундиаль, нежели четыре года назад, однако его силы уже не безграничны, в то время как Англия очень мощная сборная, которая по среднему уровню исполнителей и «длине» скамейки для запасных лично для меня выше, нежели Аргентина. «Альбиселесте» - одна из самых возрастных команд на этом чемпионате, тогда как Англия – одна из самых динамичных. В одних есть Лео и его пресловутый «последний танец», в других есть мегакрутые Кейн и Джуд. «Обе забьют» и в этом случае.

Что касается исхода игры, то очень осторожно рекомендую ставить на Англию.

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