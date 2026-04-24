Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола готов возглавить сборную Италии после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Именитый испанский специалист считает, что работа в национальной команде позволит придерживаться более размеренного темпа и не будет забирать столько сил, сколько отнимает клубный футбол.

Идею с назначением Гвардиолы поддержал и легендарный экс-футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который на данный момент входит в тренерский штаб сборной:

«Если есть настоящее желание начать все сначала, я бы отдал приоритет Гвардиоле. Думаю, будет сложно все организовать, но мы мечтаем о работе с таким специалистом».

«Манчестер Сити» поддержит любое решение главного тренера – если испанец уйдет, «горожан» возглавит экс-тренер «Челси» Энцо Мареска, с которым уже состоялись предварительные переговоры.

Италия третий раз подряд не пробилась на чемпионат мира – подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели поражение в серии пенальти от команды Боснии и Герцеговины.