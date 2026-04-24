Англия
24 апреля 2026, 13:22 |
Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира

Главный тренер английского «Манчестер Сити» открыт к работе во главе команды Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола готов возглавить сборную Италии после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Именитый испанский специалист считает, что работа в национальной команде позволит придерживаться более размеренного темпа и не будет забирать столько сил, сколько отнимает клубный футбол.

Идею с назначением Гвардиолы поддержал и легендарный экс-футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который на данный момент входит в тренерский штаб сборной:

«Если есть настоящее желание начать все сначала, я бы отдал приоритет Гвардиоле. Думаю, будет сложно все организовать, но мы мечтаем о работе с таким специалистом».

«Манчестер Сити» поддержит любое решение главного тренера – если испанец уйдет, «горожан» возглавит экс-тренер «Челси» Энцо Мареска, с которым уже состоялись предварительные переговоры.

Италия третий раз подряд не пробилась на чемпионат мира – подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели поражение в серии пенальти от команды Боснии и Герцеговины.

По теме:
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Саудовской Аравии нашла нового тренера перед ЧМ
Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу Дженнаро Гаттузо назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо: «Не будем сейчас говорить, какой они национальности»
Футбол | 24 апреля 2026, 13:41 0
Экс-игрок Динамо: «Не будем сейчас говорить, какой они национальности»
Экс-игрок Динамо: «Не будем сейчас говорить, какой они национальности»

Сергей Кравченко рассказал о периоде работы под руководством Валерия Газаева и Юрия Семина

Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23 апреля 2026, 22:07 0
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное

Энтони обрёл новую мотивацию после работы с Александром

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Бокс | 24.04.2026, 12:51
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Футбол | 24.04.2026, 09:29
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Якщо Гвардіола піде, то Сіті перетворяться у звичайну команду, як Челсі. І ворота до чемпіонства для Арсенала будуть відкриті. Якщо цього сезону Арс не візьме чемпіонство, то візьме наступного.
Голланд піде в Реал, а замість нього куплять якогось пасажира. Нова команда буде будуватися навколо Семеніо, Доку, Чаркі.... а вони грають нестабільно.
Популярные новости
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 14
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 27
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 15
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
