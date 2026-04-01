  4. Сенсация: Босния и Герцеговина по пенальти одолела Италию и вышла на ЧМ!
31.03.2026 21:45 – FT 1 : 1
4 : 1 Серия пенальти
Италия
01 апреля 2026, 00:35 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:47
Сенсация: Босния и Герцеговина по пенальти одолела Италию и вышла на ЧМ!

Итальянцы вдесятером выстояли до серии, но все же остались без мундиаля

Сборная Боснии и Герцеговины вышла на чемпионат мира 2026 по футболу!

В решающем матче плей-офф квалификации боснийцы сенсационно прошли команду Италии в серии пенальти.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертаймах команды голов не забили, а с точки точнее оказалась Босния – 4:1.

С 42-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после прямой красной карточки для Алессандро Бастони.

Сборная Италии пропустит третий мундиаль подряд. В последний раз Скуадра Адзурри выступали на ЧМ-2014. В 2018 году Италия в плей-офф уступила Швеции, а в 2022 – Северной Македонии.

Босния и Герцеговина в основном отборочном турнире ЧМ-2026 заняла второе место в группе H, а в первом поединке плей-офф квалификации по пенальти прошла Уэльс (1:1, пен. 4:2).

Босния во второй раз в истории выступит на чемпионате мира. В 2014 году на мундиале в Бразилии боснийцы стали третьими в группе с Аргентиней, Нигерией и Ираном.

На ЧМ-2026 Эдин Джеко и компания сыграют в одном квартете с Канадой, Катаром и Швейцарией.

ЧМ-2026. Квалификация, 31 марта

Босния и Герцеговина – Италия – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Табакович, 79 – Кин, 15

Серия пенальти: Тахирович (1:0), Эспозито (1:0), Табакович (2:0), Тонали (2:1), Алайбегович (3:1), Кристанте (3:1), Байрактаревич (4:1)

Босния и Герцеговина: Никола Василь, Никола Катич, Сеад Колашинац (Керим Алайбегович, 46), Тарик Мухаремович, Амар Дедич, Амар Мемич (Дженис Бурнич, 71), Иван Башич (Харис Табакович, 72), Иван Шуньич (Беньямин Тахирович, 46), Эсмир Байрактаревич, Эдин Джеко, Эрмедин Демирович (Амир Хаджиахметович, 115)

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко (Леонардо Спинаццола, 91), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 71), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 85), Маттео Политано (Марко Палестра, 46), Сандро Тонали, Мойзе Кин (Франческо Пио Эспозито, 71), Матео Ретеги (Федерико Гатти, 44)

Предупреждения: Беньямин Тахирович (54), Тарик Мухаремович (103), Никола Катич (114) – Джанлуиджи Доннарумма (81), Давиде Фраттези (120+1)

Удаления: Алессандро Бастони (41)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эсмир Байрактаревич (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сандро Тонали (Италия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Тахирович (Босния и Герцеговина).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина), асcист Эдин Джеко.
41’
Алессандро Бастони (Италия) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия), асcист Николо Барелла.
Якби нам попалася Італія, то це був би програш ще до стартового свистка
Брат Реброва по тренерскому мастерству товарищ Гаттузо превзошел сам себя. Браво 
Та яка сенсація. Італія вже більше 10 років сором. З таким складом. Це як деградувати, щоб Гаттузо поставити коачем націоналу? Окрім Бастоні, Барелли й Тоналі - рідкий непотріб. Посередня команда. Може тепер, припинять писати, що команда - фаворити десь. Програти Швеції, Македонії, Боснії останні ЧС. 
П.здець. Кюрасао буде на чемпіонаті, Італії не буде.
Хочет команда обыграть сильнее противника не играть от обороны а стараться брать мяч под контроль и накрывать после потерь. У нас даже комментаторы говорят ну как это же Англия, Италия . С таким менталитетов так и будем в плей оф играть . Та же япония сегодня играла с англией на встречных курсах и обыграла её . Босния показала как играть с фаворитами   
Джеко заслужив
Шева так от поражения наших не расстроился, как от вылета Скуадры
Страна королевских ...
Днищенська Рума у всій красі) клоун.
Але за збірну Італії хоча б грають італійці, це радує. В зб.Англії половина це емігранти копчені-чорношкірі. У Франції вся збірна з чорношкірих. Білих одиниці. В Німеччини і чорношкірі і турки і араби і чортзна хто.
Італія і Іспанія ще хоча б грають майже без мігрантів чорношкірих)
Для Італії це трагедія
Чемпіон Європи 2020 року ,тричі поспіль не може пробитися на мундіаль,жах.
Італія - лошари, 3-й підряд Мундіаль без них
Напевно ніхто з нас без нета навіть не скаже де та Кюрвасао знаходиться
Після перемоги на ЧМ2006 , Італія  2 рази підряд не виходила з групи і потім три рази не пройшла відбір на чемпіонат світу. І це збірна яка ділить першу сходинку з німцями по перемогам на ЧМ "по 4" від Європи.
Босния на ЧС вполне может ещё выйти из группы, там группа не самая сложная, шведам будет потяжелее 
Нуу,не знаю краще б Італія поїхала на ЧС,за то в Боснії свято.
Бастоні подарував путівку боснійцям на мундіаль 
Все кто дома играл, кроме Турции прошли дальше. Мы бы тоже прошли бы, если бы играли свои матчи в Киеве на переполненном Олимпийском. Вывод, пора заканчивать войну
Оце молодці🔥💪🔥💪
Пафосно☝️Друг андрюши королевской Гаттузо в печали
Ещё каких-то 20 лет назад победа на мундиале, а сегодня даже попасть туда не могут.. Уот так уот.
