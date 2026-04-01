Сенсация: Босния и Герцеговина по пенальти одолела Италию и вышла на ЧМ!
Итальянцы вдесятером выстояли до серии, но все же остались без мундиаля
Сборная Боснии и Герцеговины вышла на чемпионат мира 2026 по футболу!
В решающем матче плей-офф квалификации боснийцы сенсационно прошли команду Италии в серии пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертаймах команды голов не забили, а с точки точнее оказалась Босния – 4:1.
С 42-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после прямой красной карточки для Алессандро Бастони.
Сборная Италии пропустит третий мундиаль подряд. В последний раз Скуадра Адзурри выступали на ЧМ-2014. В 2018 году Италия в плей-офф уступила Швеции, а в 2022 – Северной Македонии.
Босния и Герцеговина в основном отборочном турнире ЧМ-2026 заняла второе место в группе H, а в первом поединке плей-офф квалификации по пенальти прошла Уэльс (1:1, пен. 4:2).
Босния во второй раз в истории выступит на чемпионате мира. В 2014 году на мундиале в Бразилии боснийцы стали третьими в группе с Аргентиней, Нигерией и Ираном.
На ЧМ-2026 Эдин Джеко и компания сыграют в одном квартете с Канадой, Катаром и Швейцарией.
ЧМ-2026. Квалификация, 31 марта
Босния и Герцеговина – Италия – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Табакович, 79 – Кин, 15
Серия пенальти: Тахирович (1:0), Эспозито (1:0), Табакович (2:0), Тонали (2:1), Алайбегович (3:1), Кристанте (3:1), Байрактаревич (4:1)
Босния и Герцеговина: Никола Василь, Никола Катич, Сеад Колашинац (Керим Алайбегович, 46), Тарик Мухаремович, Амар Дедич, Амар Мемич (Дженис Бурнич, 71), Иван Башич (Харис Табакович, 72), Иван Шуньич (Беньямин Тахирович, 46), Эсмир Байрактаревич, Эдин Джеко, Эрмедин Демирович (Амир Хаджиахметович, 115)
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко (Леонардо Спинаццола, 91), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 71), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 85), Маттео Политано (Марко Палестра, 46), Сандро Тонали, Мойзе Кин (Франческо Пио Эспозито, 71), Матео Ретеги (Федерико Гатти, 44)
Предупреждения: Беньямин Тахирович (54), Тарик Мухаремович (103), Никола Катич (114) – Джанлуиджи Доннарумма (81), Давиде Фраттези (120+1)
Удаления: Алессандро Бастони (41)
Фотогалерея матча
Инфографика
События матча

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Але за збірну Італії хоча б грають італійці, це радує. В зб.Англії половина це емігранти копчені-чорношкірі. У Франції вся збірна з чорношкірих. Білих одиниці. В Німеччини і чорношкірі і турки і араби і чортзна хто.
Італія і Іспанія ще хоча б грають майже без мігрантів чорношкірих)