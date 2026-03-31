31 марта на Билино Поле пройдет матч финала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Босния и Герцеговина

Команда за все время выступлений ездила только на один большой турнир - чемпионат мира еще 2014-го года. Зато часто вылетала в плей-офф. В том числе в 2024-м году безвольно проигрывала украинцам - открыв счет, дома, с итоговым счетом 1:2.

Сейчас снова сборная отправилась в стыки по итогам квалификации - там в восьми поединках собрали семнадцать очков, на два меньше, чем Австрия, но опередив Румынию. Казалось, опытный Уэльс дома с таким соперником добьется своего, тем более что в Кардиффе счет открывали хозяева. Но в нужный момент проявил себя многолетний лидер, Джеко. Именно Эдин в концовке сровнял очередным своим голом. А уже без ветерана получилось обыграть валлийцев в серии пенальти.

Италия

Сборная смогла выиграть Евро-2020, и неплохо смотрелась в формате Лиги Наций. Но вот уже дважды пролетала мимо чемпионата мира, причем проигрывая в стыках, сначала Швеции, а потом и вовсе Албании дома. Так что не удивительно, что в прошлом году никакие заслуги не помогли Спаллетти, когда его подопечные ухитрились уступить в первом же туре квалификации Норвегии!

Вместо опытного специалиста сумели назначить только Гаттузо. Он, правда, со скандинавами сыграл в крайнем туре не лучше - тоже было крупное поражение. Зато с остальными соперниками пока что были только победы - и еще осенью, в группе, и в четверг, когда принимали в Бергамо Северную Ирландию. Тогда блеснул Тонали, причастный к обоим голам: забил сам и ассистировал Кину.

Статистика личных встреч

Все, что у Джеко и компании получилось за пять предыдущих очных поединков, это однажды зацепиться за ничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.55 для Боснии и 1.49 для Италии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что хозяева арены сумеют тут сломать окончательно свое проклятие плей-офф. Все же гости с их более звездным и опытным составом должны победить (коэффициент - 1,64).